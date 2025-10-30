82메이저 황성빈/ 사지 제공=그레이트엠

82메이저 황성빈/ 사지 제공=그레이트엠

그룹 82메이저가 한국적인 매력으로 글로벌 음악 팬들을 사로잡는다.82메이저(82MAJOR, 남성모·박석준·윤예찬·조성일·황성빈·김도균)가 30일 서울 강남구 일지아트홀에서 미니 4집 'Trophy'(트로피) 발매 기념 미디어 쇼케이스를 열었다.82메이저의 팀명은 한국의 국가번호 '82'에 '메이저'를 결합해 탄생했다. 한국을 넘어 세계의 메이저가 되겠다는 포부를 담았다.82메이저만의 매력 포인트는 한국적인 면모다. 황성빈은 "그룹명처럼 한국적인 것을 많이 녹여내려고 하고 있다. 뮤직비디오에도 한국적인 색감이나 상징, 우리나라를 대표하는 것들을 많넣으려고 한다. 이런 방식으로 우리 그룹을 더 세계적으로 알리려고 노력 중"이라고 밝혔다.이번 앨범은 82메이저의 열정과 자신감이 집약된 결과물이다. 그동안 무대 위에서 팬들과 함께 만들어온 값진 순간을 바탕으로 세상을 향해 음악으로 승리를 선언한다. 타이틀곡 '트로피(TROPHY)'는 중독적인 베이스라인이 중심을 잡는 테크하우스 장르의 곡이다. 트로피를 차곡차곡 쌓아가겠다는 포부를 가사에 담았다.82메이저의 미니 4집 '트로피'는 이날 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 만나볼 수 있다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr