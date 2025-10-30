JYP 박진영, 장관급 임명 받더니 또 일냈다…나영석 PD '십오야'서 맹활약

/ 사진=텐아시아DB

JYP엔터테인먼트(이하 JYP) 소속 아티스트들이 '출장 십오야X JYP 스카우트'에서 남다른 예능감을 꽃피웠다.지난 29일 오후 10시 50분 tvN 예능 프로그램 '출장 십오야X JYP 스카우트' 두 번째 에피소드가 방송됐다. 지난 22일 방송된 첫 화에서 JYP 대표 프로듀서 겸 가수 박진영(J.Y. Park)을 필두로 막내 보이그룹 킥플립(KickFlip)까지 40명의 아티스트가 한자리에 모여 다채로운 게임 대결에 나섰다. 개성 넘치는 오답 행진, 재치 있는 입담과 선후배 간의 유쾌한 티키타카가 웃음을 안겼따.2화에서는 '십오야 게임 종합 세트' 대미를 장식하는 '딸기 바나나 사과' 코너와 대망의 '랜덤 플레이 댄스'가 펼쳐졌다. 각 과일을 호명하는 구호에 맞춰 특정 동작을 소화해야 하는 고난도의 '딸기 바나나 사과' 게임에서는 여러 라운드 난관에 부딪히며 실패를 거듭했다.긴장감이 흐르는 분위기 속 대원들은 틀린 멤버를 향해 응원을 쏟아내며 사기를 북돋았고, 뒤늦게 움직임을 만들며 실수하는 대원을 두고는 레이백(박자를 뒤로 미는 리듬 기법)이라고 변호하는 등 열정적으로 임하는 모습을 보여줬다. DAY6(데이식스) 원필과 트와이스 정연, NMIXX(엔믹스) 릴리는 마지막 라운드에 나서 합심으로 성공을 이끌며 끈끈한 팀워크를 보여줬다.예고편부터 큰 화제를 모았던 '랜덤 플레이 댄스'에서는 JYP 아티스트들의 화려한 댄스 퍼레이드가 이어졌다. 압도적인 퍼포먼스 실력을 자랑하는 춤꾼들이 총출동해 한 팀이 된 듯 환상 호흡을 보여주는가 하면 넘치는 끼로 아이돌미를 분출하며 '본업 장인' 모멘트를 빛냈다. 탈락자를 가리는 박진영의 냉철한 평가와 더불어 밴드맨 DAY6, 엑스디너리 히어로즈(Xdinary Heroes, XH)의 자유로운 춤사위, 실시간으로 동작을 완벽 카피하는 스트레이 키즈(Stray Kids) 창빈의 날렵한 순발력이 깨알 재미를 선사했다.매 라운드 에이스로 존재감을 드러낸 ITZY(있지) 채령과 NEXZ(넥스지) 토모야의 진귀한 유닛 무대는 환호를 불러일으켰고, 우열을 가리기 어려운 치열한 승부 끝에 채령이 1위에 등극했다.영상 말미에는 '랜덤 플레이 댄스' 시상식이 이어졌다. '랜덤 플레이 댄스' 1위를 거머쥔 채령, 2위 토모야, 3위 트와이스 다현과 함께 제작진이 선정한 오늘의 MVP로 창빈이 지명되며 훈훈하게 마무리됐다. "출장 십오야 덕에 JYP NATION 때의 행복을 느낄 수 있었다"고 소감을 이야기하는 수장 박진영의 폐회사를 끝으로 '출장 십오야 X JYP 스카우트' 편이 막을 내렸다.한편, 박진영은 대통령 직속 대중문화교류위원회 공동위원장에 최휘영 문화체육관광부 장관과 발탁됐다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr