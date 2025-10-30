SNS

모델 출신 방송인 이현이가 코 수술 이후 근황을 알려ㅆ다.최근 이현이는 자신의 계정을 통해 "autumn vibe with @burberry 🍂🍁 어떤 룩이 젤 예뻐요?🙂" 라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속 이현이는 명품 브랜드의 옷을 입고 가을 스타일링을 선보였다. 모델출신인 만큼 끝이 안보이는 기럭지와 우아한 무드를 담아냈다.앞서 이현이는 자신의 소셜 계정을 통해 '축구 경기 중 의욕이 앞서 코뼈가 골절됐다'고 전하며 SBS 예능 '골 때리는 그녀들' 촬영 중 다쳤다는 사실을 알렸다.이현이는 부상 후 근황을 묻는 질문에 '잠시 축구를 쉬면서 그동안 못했던 일들을 이것저것 하고 있다. 지금은 잘 회복해서 예전 코로 돌아왔다'고 말했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr