사진=Mnet

다시 출발선으로 돌아간 소년들이 새로운 무대를 향해 달린다.글로벌 K-POP 콘텐츠 플랫폼 '엠넷플러스(Mnet Plus)' 오리지널 서바이벌 'PLANET C : HOME RACE (플래닛C : 홈레이스)'가 참가자 18인을 공개, 본격 항해를 알렸다. 다시 처음으로 돌아가 초심을 다진 참가자들이 전 세계 팬들과 함께 데뷔라는 꿈을 향해 펼칠 거침없는 레이스는 오는 12월 6일 토요일 밤 9시 첫 공개된다.'플래닛 C : 홈레이스'는 끝나지 않은 '플래닛'의 이야기다. 다시 처음으로 돌아간 플래닛C 참가자들이 초심을 다지며, 팬들의 응원과 선택 속에 '데뷔'라는 목표를 향해 달려가는 과정을 그린다. 또한 그 여정을 함께 만들어가는 전 세계 팬 '플래닛 메이커'의 존재도 눈길을 끈다. 이들은 '부스트 에너지'로 미션, 미션곡, 킬링파트, 안무, 신곡 등 데뷔까지의 모든 여정을 결정짓게 된다.1차 부스트 미션이 시작된 가운데, 출발선에 다시 선 참가자 18인이 공개돼 화제를 모은다. 지난 29일 공개된 티저 영상은 영상 통화 형식으로 제작, 참가자들이 직접 플래닛 메이커들에게 건네는 짧지만 진심 어린 인사로 눈길을 끌었다. 천보원, 천즈슈어, 크리센 양, 당홍하이, 판저이, 후한원, 지아한위, 커밍지에, 리즈하오, 임잭, 안차우윗, 쑨헝위, 왕식헤이, 시에빙화, 쉬에수런, 이첸, 장슌위, 자오광쉬의 각오는 물론 세부 프로필들은 엠넷플러스 프로그램 페이지에서 확인할 수 있다. (*참가자 이름은 영문명 기준)앞서 9월 '보이즈 2 플래닛'에서 46위로 탈락한 당홍하이는 7월 방송분에서 시즌1 최종 1위로 데뷔한 장하오가 스페셜 마스터로 등장하자 복잡한 심정을 고백했다. 당홍하이는 장하오를 향해 반가움을 내비치면서도 "같은 시점에 출발했는데 한 명(장하오)은 스페셜 아이돌이 되고, 한 명(본인)은 다시 방송에 나오게 되니까 그 상황이 안타깝다. 나도 장하오 형처럼 꼭 데뷔하겠다고 생각했었다"며 의지를 다졌다.12월 6일 첫 공개되는 '플래닛 C : 홈레이스'는 총 4회차로 매주 토요일 밤 9시 글로벌 K-POP 콘텐츠 플랫폼 '엠넷플러스'를 통해 전 세계로 선공개된 후, 다음 날 밤 8시 Mnet 채널을 통해서 방송된다. '플래닛 C : 홈레이스'를 이끌 마스터 라인업은 11월 7일 공개될 예정이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr