– 네덜란드 디자인 브랜드 ‘아크펄스’, 미니멀리즘 감성으로 글로벌 주목 네덜란드 디자인 브랜드 ‘아크펄스(ARC PULSE)’가 세계적인 아티스트 BTS RM(알엠)의 APEC 기조연설 이후 공개된 인스타그램 사진 속에서 포착되며 큰 화제를 모았다.
RM이 사용한 것으로 알려진 ‘아크펄스’는 금속의 질감과 정교한 구조미로 전 세계 디자인 마니아들의 관심을 끌고 있다.
‘아크펄스’는 항공기 등급 알루미늄을 정밀 가공해 제작된 상·하단 프레임 구조의 아이폰 케이스로, 스마트폰 본연의 디자인을 해치지 않으면서도 탁월한 보호 성능을 제공한다.
기존의 케이스가 전체를 감싸는 형태와 달리, 카메라와 모서리만을 감싸는 구조를 채택해 미니멀리즘의 정수를 보여주는 제품으로 평가받는다.
유럽 감성의 정제된 디자인과 기능적 완성도를 결합한 ‘아크펄스’는 “세상에서 가장 유니크한 케이스”(The world’s most unique case)라는 별칭으로 불리며, 북미와 유럽을 중심으로 하이엔드 사용자층의 지지를 받고 있다.
특유의 간결한 형태와 정밀한 금속 마감은 스마트폰을 하나의 오브제로 완성시킨다.
‘아크펄스’는 현재 전 세계 주요 디자인 셀렉트숍과 온라인 채널에서 판매 중이며, 한국에서는 디케이스토어(DKSTORE)를 통해 수입되며 전국 프리스비(Frisbee) 매장 등 프리미엄 액세서리 매장에서 구입할 수 있다.
