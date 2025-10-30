프리미엄 스킨케어 브랜드 글루타넥스(GLUTANEX)가 배우 표예진과 함께한 ‘얼루어(Allure)’ 11월호 화보를 30일 공개했다.
이번 화보는 마카오 런더너 호텔에서 촬영되었으며, 표예진은 글루타넥스 대표 제품인 ‘글로우 테라피 앰플’과 ‘글로우 선크림’을 활용해 완성한 자연스러운 광채 피부를 선보였다.
글루타넥스의 시그니처 제품 ‘글로우 테라피 앰플’은 순도 99% 글루타치온과 PDRN, 펩타이드 성분을 함유해 피부 톤과 결을 동시에 케어하며, 피부 속부터 차오르는 빛을 선사하는 고기능 앰플이다.
또한 함께 사용된 ‘글로우 선크림’은 유기자차 특유의 부드럽고 촉촉한 텍스처로 피부에 자연스럽게 밀착되며, 자외선 차단과 보습, 광채 케어를 동시에 구현해 데일리 스킨케어 루틴에 이상적이다.
글루타넥스 관계자는 “표예진 배우의 맑고 단단한 이미지가 글루타넥스가 추구하는 빛의 과학(Glow Science) 철학과 잘 어우러졌다”며 “최근 이선빈에 이어 표예진 배우까지, 다양한 아티스트와의 협업을 통해 브랜드가 추구하는 프리미엄 감성을 폭넓게 전하고 있다. 다가오는 새로운 캠페인과 협업들도 기대해 주시면 좋겠다”고 전했다.
배우 표예진과 글루타넥스가 함께한 화보 및 인터뷰 전문은 ‘얼루어 코리아(Allure Korea)’ 11월호에서 확인할 수 있다.
