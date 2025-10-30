사진=방민아 SNS

사진=방민아 SNS

사진=방민아 SNS

사진=방민아 SNS

그룹 걸스데이 출신 방민아가 근황을 전했다.방민아는 지난 29일 자신의 인스타그램에 "저번주에 못 올린 거 한꺼번에 올리기....✨ 요즘 정말 정신 없다아아아🤖🤖🤖🤖🤖"라는 문구와 함께 여러 장의 사진들을 게재했다.공개된 사진들 속에는 방민아가 다양한 옷을 착용한 채 포즈를 취하고 있는 모습. 특히 오는 11월 결혼을 앞두고 뮤지컬 '어쩌면 해피엔딩' 활동까지 겹치며 볼살이 쏙 빠지고 여백 없는 얼굴을 드러내 눈길을 끌었다.방민아는 배우 온주완과 백년가약을 맺을 예정이다. 두 사람의 소속사는 지난 7월 "오랜 인연에서 연인으로 사랑을 키워왔고, 오는 11월 함께 평생을 그려나가기로 했다"고 결혼 소식을 전했다.두 사람은 2016년 SBS 드라마 '미녀 공심이'에 함께 출연해 인연을 맺었다. 타 매체 보도에 따르면 두 사람은 당시 연인이 된 건 아니었고 연예계 좋은 선후배였던 상태에서 2021년 뮤지컬 '그날들'에서 재회하며 가까워졌다.방민아는 2010년 그룹 걸스데이 메인보컬로 활약한 뒤 배우로 전향해 활동 중이다. 온주완은 2002년 '야인시대'로 데뷔해 영화, 드라마, 뮤지컬 등 다양한 분야에서 활동하고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr