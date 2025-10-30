텐아시아 DB

트와이스 나연이 과즙미 가득한 스타일링을 선보였다.지난 29일 서울 청담동의 한 매장에서 이탈리아 브랜드 글로벌 캠페인 행사가 열렸다. 이날 행사에는 배우 고소영, 가수 백현, 트와이스 나연이 참석했다.이날 나연은 몽클레어 제품으로 풀착장했다. 그녀가 입은 테디 패딩 베스트는 261만원, 미니 스커트는 84만원으로 알려졌다. 보기만 해도 포근해 보이는 룩에 페이턴트 트리밍 장식이 눈길을 끈다.복슬복슬한 가방은 225만원, 키 홀더는 44만원이다. 고긊러운 시어링 소재로 제작됐다.한편 트와이스는 올해로 데뷔 10주년을 맞았다. 이들은 미국 빌보드 메인 싱글 차트와 앨범 차트에 여러 곡을 진입시키며 인기를 과시했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr