/ 사진=텐아시아DB

/ 사진=tvN ‘퍼펙트 글로우’

배우 라미란이 tvN 새 예능프로그램 '퍼펙트 글로우'으로 뉴욕에 한국식 뷰티숍을 연다.tvN 새 예능프로그램 ‘퍼펙트 글로우’(연출 김상아, 곽지혜)는 대표 라미란, 실장 박민영을 필두로 대한민국 최고의 헤어·메이크업 전문가가 뉴욕 맨해튼에 한국식 뷰티숍 '단장(DANJANG)' 을 열고 현지에서 직접 K-뷰티의 진면목을 선보이는 ‘K-뷰티 뉴욕 정복기’.30일(목) tvN 측은 '퍼펙트 글로우'가 글로벌 OTT 플랫폼인 아마존 프라임 비디오(Amazon Prime Video)를 통해 만나볼 수 있다고 전했다. 6인의 '단장즈' 캐릭터 포스터가 공개됐다. 공개된 포스터 속 '단장즈'는 뉴욕 맨해튼에 입점한 한국식 뷰티숍 '단장'을 배경으로 각기 다른 시그니처 무드와 반짝이는 존재감을 빛내는 모습이다.CEO 라미란은 마치 손님을 맞이하듯 '단장'의 문을 열어젖히는데, 유쾌하고 편안한 미소가 보는 이의 마음을 무장해제 시킨다. 반면 상담지를 손에 든 상담실장 박민영은 시원스러운 미소와 프로페셔널한 자태로 기대감을 자아낸다. 더불어 '어시스턴트 매니저'로 분한 주종혁은 분무기를 손에 들고 의욕에 가득 찬 눈빛을 빛내고 있어, '단장'을 동분서주할 그의 활약을 주목하게 한다.한편 'K-뷰티 마스터 군단' 차홍, 레오제이, 포니의 라인업이 심장을 두근거리게 만든다. 차홍은 이름 자체가 브랜드인 대한민국 대표 헤어 디자이너이고, 레오제이는 MZ 세대를 대표하는 뷰티 크리에이터이자 메이크업 아티스트, 포니는 K-뷰티의 세계적 인기를 이끈 장본인이라 할 수 있는 메이크업 아티스트다. 미용가위부터 브러시와 마스카라까지, 각자 자신의 시그니처 아이템을 손에 든 차홍, 레오제이, 포니의 표정에서 자신감이 흘러나온다.tvN 새 예능프로그램 '퍼펙트 글로우'는 오는 11월 8일(토) 밤 10시 50분에 첫 방송된다. 아마존 프라임 비디오에서는 11월 23일(일) 1-3화가 전 세계 동시 공개된 후, 이후 매주 일요일 새로운 회차가 순차적으로 공개될 예정이다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr