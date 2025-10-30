사진=곽준빈 SNS

여행 유튜버 곽튜브(본명 곽준빈)가 결혼 후 겹경사로 연일 행복한 근황을 전했다.곽준빈은 지난 29일 자신의 인스타그램 스토리에 하나의 게시물을 공유했다. 공유된 게시물 속에는 "아기 선물 잘 전해드렸어~"라는 문구와 함께 한 장의 사진이 게재됐다.첨부된 사진 속에는 곽준빈이 아기 옷으로 보이는 의류 상자를 든 채 미소를 짓고 있는 모습. 결혼 후 며칠 지나지 않아 태어날 아기를 위해 곧바로 아빠가 될 준비를 하고 있어 눈길을 끌었다.한편 곽준빈은 지난 11일 서울 여의도의 한 호텔에서 비공개로 결혼식을 올렸다. 사회는 전현무, 축가는 다비치가 맡았다. 아내는 곽준빈보다 5살 연하로, 공무원으로 재직 중인 것으로 알려졌다. 곽준빈은 당초 내년 결혼을 계획했으나 신부의 임신으로 식을 앞당겼다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr