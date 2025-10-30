홈 연예가화제 QWER, 월드투어 첫 일정지 뉴욕으로 출발 [TV10] 입력 2025.10.30 08:49 수정 2025.10.30 08:49 카카오톡 공유하기 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 네이버 공유하기 밴드 공유하기 URL복사 글자 크게 글자 작게 TV텐 바로가기 밴드 QWER이 첫 번째 월드투어 <2025 QWER 1ST WORLD TOUR 'ROCKATION'> 일정 차 참석을 위해 30일 오전 인천국제공항을 통해 뉴욕으로 출국했다. 이승현 기자 lsh87@tenasia.co.kr ADVERTISEMENT © 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지 카카오톡 공유하기 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 네이버 공유하기 밴드 공유하기 URL복사 관련기사 QWER, 첫 월드투어 향해 ‘설렘 가득’[TEN포토] QWER, 글로벌 무대로! 뉴욕 출국[TEN포토] [종합] '47세' 이정진, 10살 연하와 ♥핑크빛 맞았다…"공주로 만들어 주고 싶어" ('신랑수업') ADVERTISEMENT ADVERTISEMENT