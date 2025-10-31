'김지민♥' 김준호, 신혼 기운 받고 의기양양해졌다…주변서는 "부러워"('독박투어4')

사진=텐아시아DB

'독박즈'가 '사자 보이즈'를 패러디한 '독박 보이즈'로 홍콩의 '청차우 섬'을 뜨겁게 달군다. 이번 여행에서 '무독'을 기록 중인 김준호. 홍인규는 김지민과 결혼한 김준호가 신혼의 힘을 받았다며 부러워한다.11월 1일 밤 9시 방송하는 채널S '니돈내산 독박투어4' 23회에서는 홍콩으로 떠난 김대희, 김준호, 장동민, 유세윤, 홍인규가 트레킹의 성지이자 홍콩에서 네 번째로 큰 '청차우 섬'에서 대망의 트레킹에 나서는 현장이 공개된다.이날 '독박즈'는 홍콩섬에서 '청차우 섬'으로 이동하기 위해 센트럴 터미널에 집결한다. 그런데 이들은 갓을 쓰고 검정 도포를 두른 채 '저승사자' 룩을 선보여 시선을 사로잡는다. 전 세계를 강타한 '케이팝 데몬 헌터스' 속 캐릭터인 '사자 보이즈'를 패러디한 '독박 보이즈'로 단체 변신한 것. '월미도 왕자' 홍인규는 '사자 보이즈'의 히트곡인 '소다 팝' 시그니처 댄스 포즈를 선보여 웃음을 자아낸다. 그러면서 홍인규는 "요즘 이렇게 ('사자 보이즈' 춤을) 추면 다 알아 본다"며 MZ 신문물(?)을 '독박즈'에게 전파한다. 하지만 'AZ'(아재) 김준호는 "됐다. 그냥 춤이나 추자"며 막춤을 보여줘 대환장 케미를 발산한다.유쾌한 분위기 속, 유세윤은 "이제 본격적인 트레킹을 위해 '청차우 섬'으로 갈 것"이라고 말한다. 이어 그는 "이곳은 자연 보호를 위해 자동차가 다니지 않는 섬이다. 걷거나 자전거를 빌려야 한다"고 설명한다. 진정한 '섬 투어'에 흥분한 '독박즈'는 '청차우 섬'으로 가는 페리에 승선한다. 이후 자리를 잡은 뒤 "현재 우리 '독박' 집계 상황이 어떻게 되나"라며 중간 점검을 한다. 홍인규는 "일단 준호 형이 단독으로 '무독'이다. 이게 신혼의 힘인가. 너무 잘 풀린다"라며 부러워한다. 의기양양해진 김준호는 "내가 누적 독박 '100회' 달성은 빨랐지만, 이제부터는 '최소 독박자' 행보를 보여줄 것!"이라고 큰소리친다.웃고 떠드는 사이, 드디어 '청차우 섬'에 도착한 '독박즈'는 현지 맛집으로 향한다. 유세윤은 "홍콩 사람들이 아침에 죽을 많이 먹는다"며 3대째 이어온 '콘지'(홍콩식 죽) 식당으로 이들을 데려간다. 과연 유세윤이 추천한 '콘지 맛집'이 어디일지, 그리고 '독박 보이즈'를 본 현지인들과 관광객들의 반응이 어떠할지는 11월 1일 밤 9시 방송하는 채널S '니돈내산 독박투어4' 23회에서 확인할 수 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr