사진제공=TV조선

패션모델 아내와 결혼한 배우 윤박이 드라마 '다음생은 없으니까'에서 홈쇼핑 PD로 분한다.30일 TV CHOSUN 새 월화미니시리즈 '다음생은 없으니까' 측이 츤데레 매력을 지닌 대한민국 현실 남편 노원빈 역으로 변신한 윤박의 사진을 공개했다. 다음 달 11월 10일 방송되는 '다음생은 없으니까'는 매일 같은 하루, 육아 전쟁과 쳇바퀴 같은 직장 생활에 지쳐가는 마흔하나 세 친구의 더 나은 완생을 위한 좌충우돌 코믹 성장기다.윤박은 '다음생은 없으니까'에서 조나정(김희선 분)의 남편이자 홈쇼핑 PD인 노원빈 역을 맡았다. 극 중 노원빈은 사내 연애를 했던 조나정과 결혼을 하게 된 후 가장이라는 무게감과 책임감에 매진하고 있는 인물. 아내 조나정이 경력직 모집에 지원하겠다고 하자 극구 반대하면서 갈등이 폭발한다.사진 속 노원빈은 조나정과의 대화는 뒤로한 채 딴생각에 잠겨있는가 하면 침대에 누운 상태에서도 고민에 빠져있는 모습으로 불안감을 자아낸다. 뛰어난 연기력와 친근한 매력으로 다채로운 활약을 펼쳐온 온 윤박이 노원빈 역으로 어떤 공감을 일으킬지 기대감을 높인다.윤박은 "주인공 세 친구로부터 펼쳐지는 이야기들이 굉장히 유쾌했고, 경단녀, 골드미스, 육아, 시누이와 올케 사이의 갈등, 이혼 등 직접 겪어보지 않은 일들임에도 공감이 됐다"라며 "시청자분들께도 충분히 공감과 흥미를 줄 수 있을 거라는 확신과 '이 드라마는 분명 많은 사랑을 받을 것 같다'는 느낌이 들었다"고 작품을 선택한 이유를 밝혔다.또 그는 "원빈은 비밀스러운 면모를 지니고 있고, 집 밖에서와 집 안에서의 모습이 조금 다른 인물이다, 특히 아내를 대하는 방식에 있어서는 다소 서툴고 거칠게 느껴질 수도 있다"라며 "모든 모습이 원빈이 가진 색깔이라고 생각했고 달라지는 모습과 변화들이 갑작스럽거나 낯설게 느껴지지 않도록 노력했다"고 덧붙였다.'다음생은 없으니까'는 11월 10일 오후 10시에 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr