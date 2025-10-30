사진=박은석 SNS

그룹 투애니원 멤버 산다라박이 미남들에게 둘러싸였다.배우 박은석은 지난 28일 자신의 인스타그램에 "열정 가득한 라이징 이글스의 필리핀 원정경기"라는 문구와 함께 여러 장의 사진들을 게재했다.공개된 사진들 속에는 배우 박은석을 비롯해 정규민, 정진운, 문수인, 오승훈, 민호, 손태진 등 SBS 예능 '열혈농구단: 라이징이글스' 출연진들이 한 자리에 모인 모습. 특히 산다라박이 홍일점으로 자리하고 있어 눈길을 끌었다.해당 프로그램은 농구계의 전설이 직접 만든 전설의 농구단의 아시아 제패기를 담고 있다.한편 산다라박이 속한 그룹 투애니원은 지난 4월 12일과 13일 서울 방이동 올림픽공원 KSPO DOME(구 체조경기장)에서 2025 2NE1 콘서트 '웰컴 백' 앙코르 인 서울을 끝으로 무려 12개 도시·27회에 걸친 데뷔 15주년 기념 아시아 투어를 마쳤다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr