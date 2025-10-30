사진=정혜성 SNS

배우 정혜성이 웨딩드레스 자태를 공개했다.정혜성은 지난 29일 자신의 인스타그램에 "'신사장 프로젝트' 마지막화에 특별출연했습니당 🎉 곧만나요 여러분🥹"이라는 문구와 함께 여러 장의 사진들을 게재했다.공개된 사진들 속에서 정혜성은 배우 조현식과 웨딩 촬영을 진행하고 있는 모습. 특히 깜짝 웨딩드레스 자태를 공개해 누리꾼들로부터 놀라움을 자아냈다.앞서 정혜성은 2016년 MBC 예능 '우리 결혼했어요'에 출연해 "통금 시간이 밤 10시다"라고 말해 가상 남편 공명을 놀라게 만들었다.한편 1991년생으로 올해 34세인 정혜성은 2009년 드라마 '친구, 우리들의 전설'로 데뷔한 뒤 '뉴노멀진', '쌉니다 천리마마트', '너 미워! 줄리엣' 등 다양한 작품에 출연했다. 드라마 '김과장'과 '맨홀-이상한 나라의 필'로 2017년 KBS 연기대상 여우조연상을 수상했으며, JTBC 드라마 '미혼남며의 효율적 만남'을 차기작으로 정했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr