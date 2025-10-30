사진=신지 인스타그램

사진=유튜브 채널 '어떠신지?!'

사진=유튜브 채널 '어떠신지?!'

가수 신지의 예비신랑 가수 문원이 새 차 고사 자리에서 한 한마디로 또 다시 논란의 중심에 섰다.지난 29일 유튜브 채널 '어떠신지?!'에는 '꿀피부에 진심인 신지의 스킨케어 루틴 공개 (갓성비 찐템 모음)'이라는 제목의 영상이 공개됐다. 이날 신지는 평소 사용하는 기초 화장품을 소개하며 "이거 남으면 남편이 쓴다. 남편이 내가 하는 건 뭐든지 다 좋아보이나보다"라며 달달한 예비 부부의 일상을 전했다.영상 후반에는 신지의 새 차 이야기가 이어졌다. PD가 "누나 차 바꾸고 드라이브 하셨냐"고 묻자 신지는 "드라이브 아직 못했고 이제 썬팅해야지"라고 말했다. PD가 "첫차 첫 드라이브가 중요하지 않냐"고 하자 신지는 "맞다. 좋은데로 가야지"라고 웃었다.이때 옆에 있던 예비신랑 문원이 "아침에 우리 고사 지낼 때 내가 '좋은데로 보내주세요'라고 했다"고 털어놨다. 예상치 못한 멘트에 PD는 "그러니까 너무 멘트가 셌다"며 폭소했고, 문원은 "아니 좋은데로 같이 운전하면서 가자고 한 거다"라며 당황한 듯 해명했다.앞서 신지는 15년 만에 중고 포르쉐 차량을 구입했다. 오랜 시간 애정을 쏟은 기존 차량은 안전상의 이유로 교체했으며, 신지는 예전 차를 문원에게 넘겼다. 두 사람은 새 차를 맞아 고사를 지내며 안전을 기원했다.한편 신지는 7세 연하의 가수 문원과 내년 결혼을 앞두고 있다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr