30년 지기 절친 박준형과 장혁이 예능 '박장대소'에 나온다. 박준형은 "재밌게 놀면서 촬영하는 느낌인데 돈도 받으니 정말 꿈같다"며 웃어 보였다. 30년 우정을 자랑하는 두 사람이 '박장대소'를 통해 어떤 케미를 보여줄지 관심이 쏠린다.29일 채널S 예능 '박장대소'(제작 SK브로드밴드) 온라인 제작발표회가 열렸다. 행사에는 배우 장혁, 박준형이 참석했다. '박장대소'는 30년 우정의 찐친 브로 박준형, 장혁이 일반인의 요청을 받아 현장에 출동해 문제를 직접 해결해 주는 리얼리티 예능이다.첫 촬영을 마친 소감에 대해 박준형은 "너무 힘들었다"고 말했다. 그는 "첫 번째 미션은 강아지를 목욕시키는 것이었는데 너무 어려웠다"며 "출연을 다시 생각해 봐야 하나 싶었을 정도"라고 했다. 그는 "어릴 적부터 강아지를 키워서 어렵지 않을 줄 알았는데 그게 아니었다"며 "이번 미션을 하면서 강아지를 싫어하게 될 정도였다"고 회상했다.30년 절친 장혁과 함께 프로그램을 찍게 된 소감도 전했다. 박준형은 "예전에는 함께 방송을 찍는 걸 꿈도 꾸지 못했는데 하게 되니 너무 신기하다"며 "재밌게 놀면서 촬영하는 느낌인데 돈도 받으니 정말 꿈같다"고 말했다."함께 프로그램을 찍으며 새롭게 알게 된 장혁의 모습이 있냐"는 질문에는 "없다"고 잘라 말했다. 박준형은 "이미 서로를 너무 잘 안다. 그런데 유일하게 느낀 게 한 가지 있다면 한결같다는 거다. 30년 전이나 지금이나 똑같다. 멋있어질 줄 알았는데 여전히 촌스럽다"며 웃어 보였다.박준형은 "'박장대소'를 통해 시청자들을 찾아뵙게 돼 정말 꿈같다. 수수께끼처럼 풀어나가는 방송이 아닌, 밥 먹으면서 아무 생각 없이 즐길 수 있는 방송이 되고 싶다. 열심히 할 테니 많은 관심 부탁드린다"고 했다.장혁은 박준형과 함께 예능을 찍게 된 소감에 대해 "너무 행복하다"고 말했다. 그는 "처음 섭외가 들어왔을 때 형이랑 함께한다는 걸 알고 나서 더 묻지도 따지지도 않았다. 형과 함께 촬영할 때면 항상 행복했던 기억이 있다. 그래서 바로 흔쾌히 수락했다"고 회상했다.의뢰인에게 받고 싶은 미션이 있냐는 질문에 장혁은 "배우로서 도울 수 있는 일이 들어왔으면 좋겠다"고 답했다. 또 장혁은 미션을 해결하고 난 뒤 받는 사례비를 언급하며 "도움이 필요한 청년층에게 기부하고 싶다"고 덧붙였다.끝으로 장혁은 "프로그램 이름처럼 박장대소할 수 있는 프로그램이 되면 좋겠다. 가식적인 예능이 아니라 기분 좋게 웃을 수 있는 예능이다. 둘의 케미를 기대해 주시고 많은 시청 부탁드린다"며 웃어 보였다.'박장대소'는 이날 오후 8시 50분에 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr