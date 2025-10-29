텐아시아 DB

텐아시아 DB

배우 김고은이 다음 여우주연상에 대한 욕심을 보였다.29일 오전 서울 영등포구 CGV여의도에서 제45회 청룡영화상 수상자들이 핸드프린팅 행사에 참여했다. 이날 황정민, 김고은, 정해인, 이상희, 노상현, 박주현이 함께했다.'파묘'로 여우주연상을 받았던 김고은은 "1년이 후딱 지나간 것 같다. 상을 받았을 때의 벅찼던 기분이 엊그제 같은데"라며 "청룡에서 상받기가 하늘에 별따기이지 않나. 황정민 선배님처럼 4번 받을 수 있도록 열심히 하겠다"고 말했다.그러면서 "나에게 '청룡'은 항상 처음을 생각할 수 있게 만든다. 초심을 떠올린다"고 덧붙였다.'파묘'는 부자 집안에게서 온 미스터리한 의뢰로 한 무덤을 찾게 된 무당 화림(김고은), 봉길(이도현), 풍수사 상덕(최민식), 장의사 영근(유해진)의 고군분투를 그린 작품이다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr