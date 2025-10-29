텐아시아 DB

배우 정해인이 '베테랑2'로 무대인사를 무려 330회차를 진행했다.29일 오전 서울 영등포구 CGV여의도에서 제45회 청룡영화상 수상자들이 핸드프린팅 행사에 참여했다. 이날 황정민, 김고은, 정해인, 이상희, 노상현, 박주현이 함께했다.'베테랑2'로 남우조연상을 수상했던 정해인은 "열심히 촬영했고 행복했던 영화로 상을 받아서 좋다. 핸드프린팅 행사는 처음이라 긴장되고 설렌다"라고 운을 뗐다.그러면서 "'베테랑2'로 무대인사를 330회 돌았다. 극장을 찾아주시는 분들이 있었기 때문에 무대인사가 가능했다"라며 "워낙 오르락 내리락을 많이 해서 하체가 좋아졌다"고 너스레를 떨었다.'베테랑2'는 베테랑 형사 서도철(황정민)이 팀에 새롭게 합류한 막내 형사 박선우(정해인)와 세상을 떠들썩하게 한 연쇄살인범을 쫓는 이야기를 그린다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr