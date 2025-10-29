텐아시아 DB

배우 황정민이 인생 4번째 청룡영화상 핸드프린팅 행사에 참석했다.29일 오전 서울 영등포구 CGV여의도에서 제45회 청룡영화상 수상자들이 핸드프린팅 행사에 참여했다. 이날 황정민, 김고은, 정해인, 이상희, 노상현, 박주현이 함께했다.'서울의 봄'으로 남우주연상을 받았던 황정민은 "1년이 후딱 지나갔다. 상받았을 때의 그 좋은 마음이 아직 남아있다. 그런데 핸드프린팅 하면 끝나는 기분이다. 작년 한 해 너무 행복했다"라고 말했다.그러면서 "청룡은 나의 꿈이었다. '너는 내 운명'으로 남우주연상을 받았을 때의 감동이 아직 남아있다. 은혜스럽다. 늘 자랑스럽게 사람들에게 얘기하곤 한다"고 덧붙였다.핸드프린팅을 진행하는 과정에서 앞에 놓인 홍초를 마신 황정민은 "뭘 탄거야 여기다가"라고 너스레를 떨기도 했다. 과거 황정민은 홍초를 마신 뒤 신맛 때문에 부르르 떠는 모습이 화제를 모은 적이 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr