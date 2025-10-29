사진=텐아시아DB

'박장대소' 박준형이 배우 김선아를 게스트로 초대하고 싶다고 밝혔다.29일 채널S 예능 '박장대소'(제작: SK브로드밴드) 온라인 제작발표회가 열렸다. 행사에는 배우 장혁, 박준형이 참석했다. '박장대소'는 30년 우정의 찐친 브로 박준형, 장혁이 일반인들의 요청을 받아 현장에 출동해 이를 직접 해결해 주는 리얼리티 예능이다.객원 멤버나 게스트로 부르고 싶은 사람이 있냐는 질문에 박준형은 "김선아가 좋을 것 같다"고 답했다. 그는 "아예 모르는 사람이 와서 의외의 케미를 보여주는 것도 재밌다. 그런데 이 프로그램은 의뢰인의 문제를 해결해 주는 것이 중요하기 때문에 잘 아는 사람이 출연해서 함께 도우면 더 재밌을 것 같다. 그래서 절친 김선아가 가장 먼저 생각이 난다"고 말했다.박준형은 "'박장대소'를 통해 시청자분들을 찾아뵙게 되서 정말 꿈같다. 수수께끼처럼 풀어나가는 방송이 아닌, 밥 먹으면서 아무 생각 없이 즐길 수 있는 방송이 되고 싶다. 열심히 할 테니 많은 관심 부탁드린다"고 당부했다.'박장대소'는 이날 오후 8시 50분에 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr