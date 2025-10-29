사진제공=채널S·SK브로드밴드

가수 겸 배우 박준형이 30년 지기 친구 장혁에게 "너무 촌스럽다"라며 웃어 보였다.29일 채널S 예능 '박장대소'(제작: SK브로드밴드) 온라인 제작발표회가 열렸다. 행사에는 배우 장혁, 박준형이 참석했다. '박장대소'는 30년 우정의 찐친 브로 박준형, 장혁이 일반인들의 요청을 받아 현장에 출동해 이를 직접 해결해 주는 리얼리티 예능이다.30년 절친 장혁과 함께 프로그램을 찍게 된 소감에 대해 박준형은 "예전에는 함께 방송을 찍는 걸 꿈도 꾸지 못했다. 그런데 이렇게 같이 방송을 하는 이 상황이 너무 신기하다. 아직도 꿈같다"고 말했다.함께 프로그램을 찍으며 새롭게 알게 된 장혁의 모습이 있냐는 질문에는 "없다"고 답했다. 박준형은 "이미 서로를 너무 잘 안다. 그런데 유일하게 느낀 게 한 가지 있다면 한결같다는 거다. 30년 전이나 지금이나 똑같다. 멋있어질 줄 알았는데 촌스럽고 여전히 거지 같다"라며 웃어 보였다. 이에 장혁은 "아니다. 캐주얼한거다. 거지 아니다"라고 반응해 현장을 폭소케 했다.'박장대소'는 이날 오후 8시 50분에 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr