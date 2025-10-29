사진=텐아시아DB

사진제공=채널S·SK브로드밴드

가수 겸 배우 박준형(51)이 '박장대소'를 촬영하며 "출연을 다시 고민해 봐야 하나 생각했다"고 털어놨다.29일 채널S 예능 '박장대소'(제작: SK브로드밴드) 온라인 제작발표회가 열렸다. 행사에는 배우 장혁, 박준형이 참석했다. '박장대소'는 30년 우정의 찐친 브로 박준형, 장혁이 일반인들의 요청을 받아 현장에 출동해 이를 직접 해결해 주는 리얼리티 예능이다.첫 촬영을 마친 소감이 어떠냐는 질문에 박준형은 "너무 힘들었다"고 답했다. 그는 "첫 번째 미션부터 너무 어려웠다"라며 "너무 힘들어서 출연을 다시 생각해 봐야 하나 싶었다"고 웃어 보였다.첫 번째 미션은 강아지를 목욕시키는 것이었다고. 박준형은 "어릴 적부터 강아지를 키워서 어렵지 않을 줄 알았다. 그런데 이번 미션을 하면서 강아지를 싫어하게 될 정도였다"고 회상했다. 그는 "강아지 털이 목에 엄청나게 걸리기도 했다. 목에 있는 털을 다 빼서 스웨터를 만들 수 있을 정도였다"라며 너스레를 떨었다.'박장대소'는 이날 오후 8시 50분에 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr