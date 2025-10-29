사진=박보검 SNS

배우 박보검이 인영탈마저 심쿵하게 만들었다.박보검은 지난 28일 자신의 인스타그램에 "당신의 근처에서, 삶의 온도를 따뜻하게"라는 문구와 함께 여러 장의 사진들을 게재했다.공개된 사진들 속에는 박보검이 중고거래 앱 마스코트 인형과 함께 촬영을 진행하고 있는 모습. 특히 박보검이 한 손으로 하트를 만들어 인형의 볼에 갖다대자 인형은 놀란 듯 경직된 자세를 보여 눈길을 끌었다.한편 박보검은 최근까지 JTBC 토일드라마 '굿보이'로 열연, 현재 휴식을 취하며 차기작을 검토 중이다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr