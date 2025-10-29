/ 사진=텐아시아DB

배우 이정재가 솔직한 속내를 전한다.'유 퀴즈 온 더 블럭(연출 곽청아 홍진주, 작가 이언주)' 316회에는 1인 가구를 연구하는 서울대 사회복지학과 김수영 교수, 캄보디아 탐문 수사 중 두 명의 청년을 구한 오영훈 경정과 월클을 넘어 우주스타가 되어 돌아온 배우 이정재 그리고 테니스계의 전설 라파엘 나달이 출연한다.1인 가구를 연구하는 서울대 사회복지학과 김수영 교수가 유재석, 조세호와 만난다. '1인 가구 천만 시대'라는 키워드 속에서, 김 교수는 사회적 트렌드를 넘어 '초솔로사회'라는 새로운 패러다임으로 자리 잡은 1인 가구의 현실을 조명한다. 청년부터 노년까지 6년간 120가구를 인터뷰하며 느낀 점 그리고 미디어 속 로망과 사회 문제로 양극화된 1인 가구의 실제 모습을 이야기할 예정. 1인 가구로 전문직과 고소득층이 많다는 반전 데이터와 사회적 고립의 사각지대에 놓인 사례, 김 교수가 울컥하며 고백한 사연도 공개된다.캄보디아 탐문 수사 중 두 명의 취업 사기 피해자를 구한 '보이스피싱 권위자' 오영훈 경정의 이야기도 관심을 모은다. 올해 캄보디아에서 발생한 한국인 납치 신고 건수가 약 330건으로 역대 최고치를 기록한 가운데, 사비를 들여 직접 캄보디아 프놈펜으로 향한 오 경정은 현지에서의 일촉즉발 탐문 수사기를 공개할 예정이다.여행지였던 캄보디아가 범죄 단지로 변한 이유부터 왕복 비행기에서 두 명의 피해자를 구조한 극적인 순간도 들어볼 수 있다. 비행기에서 받은 납치 의심 사진 속 인물이 바로 옆자리 청년이었던 영화 같은 우연과 긴박했던 구조 과정이 모두 공개될 예정이다. 캄보디아에서 발생한 온라인 사기 피해액이 무려 17조 4천억 원에 달하는 가운데, 국제 범죄 조직과 연관된 배후와 날로 교묘해지는 보이스피싱 사기 수법 그리고 그 예방 방법까지 모두 만나볼 수 있다.'오징어 게임' 시리즈부터 '스타워즈'까지 월클을 넘어 우주스타로 돌아온 배우 이정재의 이야기도 공개된다. 유재석은 호피 무늬 롱코트를 입고 등장한 이정재를 보자마자 "집인 줄 알았다"며 폭소를 터뜨리고, 두 사람은 군 동기이자 72년생 동갑내기다운 찐친 케미로 현장을 웃음바다로 만든다.'오징어 게임' 이후 글로벌 행보를 이어가고 있는 이정재는 최근 사우디아라비아 대규모 엔터 포럼에 초청받은 일화와 함께, 뜻밖의 업계 큰손으로 떠오르게 된 사연을 전한다. 또한 tvN 새 월화드라마 '얄미운 사랑'으로 돌아오는 이정재는 임지연 자기님이 꼽아준 복귀작 비하인드를 포함해 다채로운 이야기를 전할 예정이다.어느덧 데뷔 33년 차를 맞은 배우 이정재의 진솔한 연기 인생 이야기도 만나볼 수 있다. '모래시계'부터 '관상', '오징어 게임'까지 N번째 전성기를 맞이한 그는 30대 시절 슬럼프가 찾아왔다는 뜻밖의 고백과 함께, "지금도 여전히 벼랑 끝에 서 있다"는 솔직한 속내를 전하며 시선을 끈다. 또한 큰 자기 유재석과의 현란했던 과거 폭로전부터 72년생 동갑내기만의 공감 토크까지 이어지며 웃음을 선사한다. 어릴 적부터 들은 아버지의 특별한 당부와 부모님을 향한 진심 어린 속마음도 들어볼 수 있다. 여기에 모두를 놀라게 한 파격 시청률 공약까지 공개된다.세계적인 테니스의 전설, 라파엘 나달과의 특별한 만남도 기대를 더한다. 12년 만에 방한한 나달은 한국에 도착하자마자 '유 퀴즈'를 방문해 레전드의 여정을 직접 풀어놓을 예정이다. 4대 메이저 대회 22회 우승과 승률 96.6% 프랑스 오픈 최다 우승 기록을 보유한 클레이 코트의 제왕 '흙신' 나달의 테니스 인생을 생생하게 만나볼 수 있다. 3살에 테니스를 시작해 15살에 프로에 데뷔한 뒤 쌓아온 경이로운 기록과, 2008년 윔블던에서 로저 페더러와 맞붙은 4시간 48분의 명승부에 대한 비하인드 스토리까지 공개될 예정이다. 유재석은 나경은과의 신혼여행 도중 나달의 윔블던 첫 우승 소식을 접했던 인연을 공개하며 "저에겐 정말 잊히지 않는 날"이라고 내적 친밀감을 전한다.테니스계 '빅3'로 불리며 세계를 호령해온 영원한 라이벌 로저 페더러와 노박 조코비치에 대한 나달의 진솔한 속마음과, 지난 5월 전설들이 함께해 뭉클함을 더했던 은퇴식 비하인드도 들어볼 수 있다. 나달은 기립 박수를 부르는 은퇴 소감을 공개하며 감동을 더할 예정. 라켓 스매싱을 한 적 없는 '코트 위 신사'로서의 경기 철학, 22년째 가족처럼 함께하고 있는 후원사와의 끈끈한 인연과 스트레스를 푸는 자신만의 방법 등 인간적인 이야기까지 모두 풀어낸다. 경기에 들어가면 성난 황소이지만, 일상에선 세상 다정한 반전 면모와 아빠 모멘트도 본 방송에서 모두 만나볼 수 있다.한편, 29일 방송되는 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭' 316회는 당초 방송 시간보다 10분 늦은 저녁 8시 55분 시청자들을 찾는다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr