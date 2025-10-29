사진=텐아시아DB

사진='비밀보장'

2018년 가수 거미와 결혼해 최근 둘째 임신 소식을 전한 배우 조정석이 '비밀보장'에 처음 출연한다.조정석은 29일 오후 7시에 공개되는 '비밀보장' 541회에 출연, 송은이, 김숙과 함께 솔직담백한 토크로 웃음과 공감을 선사할 예정이다.이날 조정석은 '비보티비 애청자'임을 밝히며 첫 방문임에도 송은이, 김숙 못지않은 화려한 입담을 선보인다. 조정석은 11월 첫 전국투어 콘서트를 앞둔 근황은 물론, 특유의 재치 있는 센스와 토크로 스튜디오를 웃음바다로 만들었다는 후문이다.송은이, 김숙은 조정석의 닮은꼴로 유명해진 '청계산댕이레코즈'를 언급하기도 했다. 조정석은 이에 “진짜 내 도플갱어인가 싶었다”며 놀라움을 감추지 못하며, 두 MC의 웃참을 실패하게 했다.'완물완궁' 코너에서는 조정석이 연기한 캐릭터 중 상황별 최애를 고르는 질문들이 쏟아져 재미를 더한다. 특히 딸 예원이가 '더킹 투하츠'의 은시경, '슬기로운 의사생활'의 이익준, '질투의 화신'의 이화신 중 단 한 명만 사귄다면 누구를 꼽을지 묻는 말에는 조정석의 재치 넘치는 답변이 이어져 궁금증을 안긴다.여기에 조정석은 오랜 연애 상담 경험 덕분에 영화 '건축학개론'의 납득이 캐릭터가 탄생했다고 전하며 고민 상담 코너에서도 자신감을 드러낸다. 조정석은 연애 상담은 물론 소개팅 꿀팁부터 사회생활, 육아까지 다양한 고민에도 '정석'다운 해답을 내놓는 등 맹활약을 예고한다.조정석이 앞둔 첫 전국투어 콘서트 '조정석 쇼: 사이드 비'(CHO JUNG SEOK SHOW: SIDE B)는 11월 22일, 23일 부산 공연을 시작으로 대전, 서울, 대구, 성남에서 개최된다. 조정석의 화려한 입담을 엿볼 수 있는 '비밀보장'은 29일 오후 7시 유튜브 비보TV 채널에서 확인할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr