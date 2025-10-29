사진제공=ENA, SBS Plus

사진제공=ENA, SBS Plus

'나는 SOLO' 28기 정숙과 현숙이 영수를 사이에 두고 신경전을 벌인다.29일 방송되는 ENA, SBS Plus 예능 '나는 SOLO'('나는 솔로')에서는 영수에게 1순위라는 말을 들은 정숙과 영수의 1순위가 되고 싶은 현숙이 초유의 전면전에 들어가는 상황이 공개된다.앞서 영수는 정숙에게 "항상 네가 1순위였어. 지금도 그건 변함이 없어"라고 고백했지만, 이어진 데이트에서 자신에게 돌진하는 현숙에게 매력을 느껴 이미 손잡기에 팔짱까지 완료한 상황. 이런 가운데, 영수에게 공통적으로 호감이 있는 두 솔로녀는 공용 거실에서 맞붙는다. 모두가 모인 자리에서 정숙이 "다 마셨어? 왜 원샷 안 했어?"라고 영수에게 말을 걸자, 현숙이 "정숙아, 살살해줘~아까 욕 많이 했잖아"라며 받아친다.심지어 현숙은 영수-정숙을 떨어트려 놓기 위해 돌발 행동을 벌인다. 결국 정숙은 "나한테 이래라저래라 하지 않았으면 좋겠어"라고 화낸다. 직후 현숙은 제작진 앞에서 "솔직히 (정숙 때문에) 짜증이 났다. (데이트 선택 때) 딴 데 갔으면 딴 데 간 거지, 왜 자꾸 건드려?"라고 대놓고 불만을 터뜨린다.현숙은 다 같이 야식을 먹을 때에도 "나 진짜 짜증나"라며 정숙 앞에서 공개 도발에 나선다. 거침없는 현숙의 선제공격에 싸늘해지는 분위기를 지켜보던 3MC 데프콘, 이이경, 송해나는 "와…"라며 말을 잇지 못한다. 데프콘은 "족발 먹다 일촉즉발의 순간이 올 거 같다"고 말하고, 이이경은 "이거는 족발 뼈가 날아와도 할 말 없어"라고 반응한다.'나는 솔로'는 이날 오후 10시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr