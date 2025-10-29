/ 사진=텐아시아DB

/ 사진=TV CHOSUN

배우 양택조가 사위 장현성과의 일화를 전했다.TV CHOSUN '퍼펙트 라이프'에서는 배우 양택조가 막냇사위 배우 장현성과 첫 만남 비하인드스토리를 공개한다.데뷔 63년 차 배우 양택조가 3년 만에 '퍼펙트 라이프'를 찾는다. 양택조는 "최근 2년간 몸이 안 좋아서 쉬다 나왔다"며 "장에 이상이 생겨 소화가 안 되고, 화장실을 한 번 가려면 4~5일이 걸릴 정도였다. 그러면서 체중이 7kg 이상 빠지고 기력이 떨어지더니 이제 갈 것 같은 느낌이 들었다"며 이야기를 전해 모두를 놀라게 했다.하지만 "2년 전에는 모든 게 끝이라고 생각했는데, 이렇게 다시 회복해서 오늘 이 자리에 나오게 됐다. 이렇게 이야기하는 것 자체가 에너지가 없으면 할 수 없는 일"이라며 죽음의 문턱에서 기적적으로 건강을 되찾은 소감을 전했다.한편 양택조는 막냇사위 장현성과 함께 출연한 방송에서 찍은 사진을 공개하며 딸과 결혼을 허락한 스토리를 전했다. 양택조는 딸에게 "'연극하는 사람 만나지 마라. 연극배우들은 가난해서 고생할 거다'라고 했는데, 연극하는 사람을 데려왔더라"며 처음에는 탐탁지 않아했다고 한다.이어서 "그런데 사위와 함께 술 마시며 이야기하다 보니, 장현성의 인품이 마음에 들어 '너희 언제 결혼할 거냐?'고 물었다"며 교제 허락받기 위해 온 사위에게 자신이 먼저 대뜸 '결혼' 이야기를 꺼냈던 사실을 공개했다. 그러면서 "사위가 방송에서 '장인어른이 내게 먼저 청혼했다'고 하더라"면서 "술에 취했으니까 헛소리한 거다"라 말하면서도 사위를 향한 깊은 애정을 아끼지 않았다.이어서 양택조는 장현승의 아내이기도 한 딸과 함께 운동하기 위해, 양택조가 다니는 헬스장을 찾는다. 한발 균형잡기를 보이며 안정적인 자세를 보인 양택조와 달리, 딸은 비틀거리는 모습으로 웃음을 안겼다. 양택조는 러닝머신에 이어 4kg 아령을 거뜬히 들며 90세에 가까운 나이에도 여전한 알통을 과시해 모두를 깜짝 놀라게 했다. 패널 이성미가 이를 보고 "택조야, 너 나보다 동생이지?" 말하자, 양택조가 "성미 누나 속여서 미안해~"라며 너스레를 떨어 스튜디오를 웃음바다로 만들었다.29일 오후 8시 TV CHOSUN '퍼펙트 라이프'에서 만나볼 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr