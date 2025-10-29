10기 옥순, 이혼설 종결하고 교정도 끝나고…V라인 어마무시

‘나는솔로’ 10기 옥순이 다시 밝은 모습을 보였다.최근 10기 옥순 김슬기는 치아 교정이 끝난 모습을 보였다. 그는 자신있게 치아를 드러내며 활짝 웃었다.앞서 10기 옥순 김슬기는 지난 7월 이혼설에 대해 "이렇게 많은 사람이 궁금해도 말할 수 없고, 내가 말하기 싫다는데 왜 자꾸 궁금해하는지 모르겠다. 사람이 말하기 싫다고 하면 그만 물어보는 것도 예의다. 그건 무슨 심보인지 모르겠다. 그만 물어봤으면 좋겠다. 그건 사람 괴롭히는 거다. 싫다고 하는데 자꾸 물어봤으면 좋겠냐. 싸우자고 하는 건지 모르겠다. 내 성격이 이렇게 괴팍하고 싶지 않다. 자꾸 그렇게 하면 괴팍해질 수밖에 없다"고 심경을 밝힌 바 있다.그러나 최근 10기 옥순은 재혼한 남편 유현철과 결혼식에 동반 참석하며 이혼설을 종결했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr