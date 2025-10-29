연매출 478억 '백만장자'…서장훈, 금고 속 '수천만원' 금덩이에 놀랐다

'이웃집 백만장자'에서 '김치 명장' 박미희의 '황금 손' 비밀 수제자와 '대기업 출신' 부사장 큰딸이 깜짝 등장, '김치 명가'의 숨겨진 이야기가 공개된다. MC 서장훈은 박미희의 금고 속 금덩이들을 보고 놀란다.오늘(29일) 밤 9시 55분 방송되는 EBS '서장훈의 이웃집 백만장자'(이하 '이웃집 백만장자')에서는 손맛 하나로 대한민국을 제패한 연 매출 478억 원 '김치의 여왕' 박미희의 영화 같은 인생 여정이 펼쳐진다.박미희는 매년 김장철이 다가오면 매출이 폭발적으로 치솟는 '김장 연금'의 주인공이기도 하다. 10월 한 달에만 약 70억 원, 11월에는 50억 원가량의 매출을 기록하며 대한민국 김치 산업의 대표 주자로 자리매김했다.이번 주 '이웃집 백만장자'에서는 서장훈과 장예원이 공장 규모 약 5000평, 대형 창고만 20개에 달하는 박미희의 김치 회사를 직접 방문한다. 초대형 창고에 산처럼 쌓인 배추더미를 본 서장훈은 "배추 창고가 아니라 돈창고"라며 놀라움을 감추지 못한다.잠시 후 두 사람은 명장의 손맛을 계승한 박미희의 1등 수제자이자, '양념 라인의 실세'와 마주하게 된다. 박미희로부터 "이 친구는 아무도 못 건드린다"며 절대적인 신임을 받는 수제자는, 명장의 130가지 비밀 양념 레시피를 완벽히 흡수한 인물로 밝혀지며 궁금증을 자아낸다. 그의 놀라운 정체는 '이웃집 백만장자' 방송을 통해 공개될 예정이다. 이어서 박미희의 집무실에서는 그녀가 아끼는 금고 속 금덩어리들이 모습을 드러내며 시선을 사로잡는다. 수천만 원 상당의 황금 거북이, 황금 두꺼비 등이 쏟아진 현장에 서장훈마저 눈이 휘둥그레진다.이날 방송에는 박미희의 김치 회사에서 부사장으로 재직 중인 그녀의 큰딸이 깜짝 등장한다. 대기업 카피라이터 출신의 유능한 커리어우먼이었던 그녀는, 5년 전 어머니의 회사에 합류해 현재는 부사장으로 실질적인 운영을 책임지고 있다. 그녀는 이번 방송을 통해 "가끔 민망할 때가 있다"며 '낙하산 부사장설'에 대해 처음으로 속내를 털어놓는다.그녀가 김치 명장의 딸로서 느끼는 책임감과 진심은 이날 밤 9시 55분 EBS '서장훈의 이웃집 백만장자'에서 확인할 수 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr