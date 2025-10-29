‘AOA 출신’ 지민, 춥지도 않나…레이스 나시로 파격적인 노출

AOA 출신 지민이 한여름 패션을 선보였다.최근 지민은 자신의 계정에 “나의 서촌”이라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진 속 지민은 가슴이 파인 레이스 나시를 입고 있다. 추워진 날씨 속 과감한 노출이다.한편 지민은 걸그룹 AOA로 데뷔, 리더로 지냈으나 멤버였던 권민아의 폭로 등 여러 가지 사건 끝에 연예계 은퇴와 그룹 탈퇴를 알린 후 다시 복귀를 선언했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr