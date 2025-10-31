사진=텐아시아DB

전현무와 곽튜브, 이정은과 정려원이 보령의 맛집에서 환상적인 케미를 선보인다. 그런 가운데 166cm, 47kg의 신체 프로필로 2000년대부터 대표적인 '마른 연예인'으로 꼽혀온 정려원이 의외로 고기를 무척 좋아한다고 밝힌다.31일(금) 밤 9시 10분 방송하는 본격 리얼 길바닥 먹큐멘터리 '전현무계획3'(MBN·채널S·SK브로드밴드 공동 제작) 3회에서는 전현무-곽튜브(곽준빈)가 '먹친구' 이정은-정려원과 함께 '64번째 길바닥' 보령의 맛집을 누비는 먹트립이 펼쳐진다.보령에 뜬 전현무는 "오늘은 '먹친구'가 첫 끼부터 함께한다. 한 분은 '천만 배우'이고, 또 다른 분은 '국민 첫사랑'이자 '국민 전 여친'"이라고 소개한다. 직후, 전현무-곽튜브는 이정은-정려원을 만나 37년 전통의 '소머리 국밥' 맛집으로 향한다. 이정은은 누구보다 먼저, 맛집 사장님을 조곤조곤 설득해 섭외를 '순삭'한다.이 모습에 전현무-곽튜브는 "게스트가 이러는 건 처음!"이라며 '엄지 척'을 하지만, 이정은은 "배가 고파서…"라고 너스레를 떨어 현장을 뒤집어 놓는다. 직후 이정은과 정려원은 "우리 소울푸드가 국밥이다. 같이 촬영하는 촬영장에서도 설렁탕을 먹었다"며 행복 포텐을 터뜨린다.소머리 국밥'이 서빙되고 이정은은 소금 간을 하지 않아 '순정파' 전현무의 공감을 자아낸다. 전현무는 "나랑 똑같네!"라면서, "사실 우리는 오늘 아침에 처음 만났다"며 촬영에 앞서 이정은을 은밀하게 만난 사연을 고백한다. 어떤 사연인지 궁금증이 커지는 가운데, '소머리 국밥'을 싹 비운 전현무는 "혹시 한 끼 더 가능하시냐?"며 두 사람이 좋아하는 메뉴를 묻는다. 정려원은 "전 고기를 좋아한다. 미트테리언이다. 등심을 떼다가 먹는다"며 반전 식성을 드러내 모두를 놀라게 한다.생각지도 못한 '먹케미'가 대폭발한 네 사람의 '보령' 먹트립은 31일(금) 밤 9시 10분 방송하는 '전현무계획3' 3회에서 확인할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr