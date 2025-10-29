박명수, 결국 서운함 폭발했다…"나 없이 잘 되나 보자" ('대다난')[종합]

박명수/ 사진=텐아시아 DB

'위대한 가이드2.5-대다난 가이드' 박명수가 여행에서 제외된 것에 대해 서운함을 토로했다.지난 28일 방송된 MBC에브리원 예능 '위대한 가이드2.5-대다난 가이드' 첫 회에서는 방송인 김대호와 최다니엘이 가이드로 나서는 모습이 그려졌다.이날 박명수, 김대호, 최다니엘, 이무진, 전소민, 효정(오마이걸)까지 '위대한 가이드' 멤버들이 오랜만에 한자리에 모였다. 지난 시즌 "내 위주"를 외쳤던 맏형 박명수는 이번 여행에서 본인이 제외된 것에 서운함을 토로하며 "나 없이 잘 되나 보자"라고 말했다. 하지만 이내 김대호와 최다니엘의 VCR에 집중하며, 두 사람의 여행에 흠뻑 빠져든 모습을 보여줬다.이날 공개된 VCR은 김대호, 최다니엘과 마주한 제작진의 모습으로 시작됐다. 앞선 여행에서 김대호와 최다니엘은 극과 극의 여행 스타일을 갖고 있으면서도 서로에게 스며든 듯한 모습을 보였다. 이에 제작진이 '위대한 가이드3'로 먼 여정을 떠나기 전 두 사람이 가이드가 되어 시청자도 쉽게 따라 할 수 있는 여행을 계획한 것. 김대호와 최다니엘은 티격태격하면서도 환상의 케미를 자랑해 기대를 더했다.김대호와 최다니엘은 가이드 예행연습을 위해 강원도 정선으로 국내 여행을 떠났다. 정선에 가는 도중 들른 휴게소에서 두 사람은 함께 사진을 찍는 등 미워하는 것 같으면서도 계속 붙어 있는 모습을 보여줬다.드디어 도착한 정선에서 김대호와 최다니엘은 극과 극 성향을 보였다. 오전을 맡은 최다니엘은 끌리는 대로 여행하는 이끌림 여행을, 김대호는 자연인 최다 배출지에서 즐기는 나도 자연인이다 여행을 선보였다. 두 사람은 내내 "안 맞는다"를 외치면서도 서로가 준비한 여행을 즐겼다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr