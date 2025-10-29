사진=홍진경 SNS

방송인 홍진경이 지드래곤의 애정에 감격을 표했다.홍진경은 29일 자신의 인스타그램에 "열심히 살겠다", "지디님 건강만 해달라", "오래오래 살아달라", "이런 사랑 처음이다", "묻지도 따지지도 않는 사.랑", "그쪽에서 어떻게 생각하든 말든 Forever!!" 등의 문구들과 함께 여러 장의 사진들을 게재했다.공개된 사진들 속에는 가수 지드래곤이 홍진경의 게시물들에 연일 '좋아요'를 누른 모습. 이를 확인한 홍진경은 지드래곤을 향해 무한 팬심을 전했다.한편 홍진경은 1977년생이다. 지난 8월 6일 홍진경은 결혼 22년 만에 이혼을 했다는 소식이 전해져 충격을 줬다. 홍진경은 이혼 사유에 대해 정선희의 유튜브 채널 '집 나간 정선희'에 출연해 "왜 헤어졌냐 궁금하겠지만 누구 한 사람 잘못으로 헤어진 게 아니다. 이제 좀 다르게 살아보자고 했다"라고 설명했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr