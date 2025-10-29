인테리어 디자이너 제이쓴이 둘째 계획에 대해 솔직한 속내를 밝혔다. 아내 홍현희의 산후 우울증이 이유였다.
지난 28일 방송된 JTBC 예능 '대놓고 두집살림'에는 장윤정·도경완 부부와 홍현희·제이쓴 부부가 출연했다. 이날 방송에서 두 부부는 서로의 짝을 바꿔 하루를 보내며 결혼 생활을 돌아봤다. 장윤정과 단둘이 시간을 갖게 된 제이쓴은 둘째 계획을 묻는 질문에 "아예 없는 건 아닌데 사실 잘 모르겠다"고 말했다. 그는 "출산이라는 게 여성 몸에 99% 리스크가 가지 않나. 내가 원하는 걸 떠나서 아내의 결정을 남편이 따라주는 게 맞다고 본다"고 전했다.
제이쓴은 이어 "남편이 아이 갖자고 하면 아내가 부담스러울 거다. 아기 낳고 현희가 정말 힘들어했다"고 덧붙였다. 그는 "현희가 산후에 우울감이 조금 보였다. 배우자는 알지 않나. 그래서 내가 아기를 볼 테니 밖으로 나가라고 했다. 출산 후 한두 달쯤 됐을 때였다"고 회상했다.
이 이야기를 들은 장윤정은 깊이 공감했다. 그는 "내가 애를 낳아보니까 출산 100일 전후로 우울증은 100% 온다. 세게 오느냐 약하게 오느냐 차이일 뿐 누구나 다 온다"고 말했다. 이어 "출산 100일 지나면 엄마들 머리카락이 많이 빠지고 몸도 이상해진다. 자존감이 완전히 떨어진다. 현희가 정말 힘들었을 것"이라고 전했다.
이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr
