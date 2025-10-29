사진=JTBC 예능 '대놓고 두집살림'

인테리어 디자이너 제이쓴이 둘째 계획에 대해 솔직한 속내를 밝혔다. 아내 홍현희의 산후 우울증이 이유였다.지난 28일 방송된 JTBC 예능 '대놓고 두집살림'에는 장윤정·도경완 부부와 홍현희·제이쓴 부부가 출연했다. 이날 방송에서 두 부부는 서로의 짝을 바꿔 하루를 보내며 결혼 생활을 돌아봤다.장윤정과 단둘이 시간을 갖게 된 제이쓴은 둘째 계획을 묻는 질문에 "아예 없는 건 아닌데 사실 잘 모르겠다"고 말했다. 그는 "출산이라는 게 여성 몸에 99% 리스크가 가지 않나. 내가 원하는 걸 떠나서 아내의 결정을 남편이 따라주는 게 맞다고 본다"고 전했다.제이쓴은 이어 "남편이 아이 갖자고 하면 아내가 부담스러울 거다. 아기 낳고 현희가 정말 힘들어했다"고 덧붙였다. 그는 "현희가 산후에 우울감이 조금 보였다. 배우자는 알지 않나. 그래서 내가 아기를 볼 테니 밖으로 나가라고 했다. 출산 후 한두 달쯤 됐을 때였다"고 회상했다.이 이야기를 들은 장윤정은 깊이 공감했다. 그는 "내가 애를 낳아보니까 출산 100일 전후로 우울증은 100% 온다. 세게 오느냐 약하게 오느냐 차이일 뿐 누구나 다 온다"고 말했다. 이어 "출산 100일 지나면 엄마들 머리카락이 많이 빠지고 몸도 이상해진다. 자존감이 완전히 떨어진다. 현희가 정말 힘들었을 것"이라고 전했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr