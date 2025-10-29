사진='신사장 프로젝트' 캡처

배우 김동준이 '신사장 프로젝트' 최종회에 특별 출연했다.지난 28일 방송된 tvN 월화드라마 '신사장 프로젝트' 최종회에는 김동준이 낙하산 신입 판사로 출연해 신사장의 치킨집에 찾아가는 모습이 그려졌다.'신사장 프로젝트'는 전 레전드 협상가, 현 치킨집 사장으로 미스터리한 비밀을 가진 신사장(한석규 분)이 편법과 준법을 넘나들며 사건을 해결하고 정의를 구현해 내는 분쟁 해결 히어로 드라마.이날 김동준은 조필립(배현성 분)의 판사 후배이자 신사장의 치킨집에 새롭게 발령받은 낙하산 신입으로 등장했다. 깔끔한 슈트를 차려입은 김동준은 훈훈한 비주얼로 시선을 사로잡으며, '신사장 프로젝트' 시즌2에 대한 가능성을 엿보게 했다.치킨집 앞에서 김동준은 "좋은 법관이 뭐라고 생각하세요?"라는 조필립의 물음에 "글쎄요. 좋은 법관은 모르겠지만 그전에 먼저 좋은 사람이 돼야겠죠?"라고 답했다. 이에 조필립은 그를 만족해했고, 김동준은 "취지가 좋잖아요. 저도 재판을 하면서 같은 생각을 했거든요"라며 웃어 보였다.이때 신사장과 이시온(이레 분)이 차례로 가게에 들어섰다. 김동준은 신사장이 튀긴 통닭을 맛봤다. 조필립은 "여기 통닭 맛있습니다. 근무하기도 나쁘지 않을 거예요"라고 설명했고, 김동준은 이내 신사장의 정체를 눈치챈 뒤 "앞으로 잘 부탁드리겠습니다. 신사장님"이라며 90도로 인사했다. 신사장은 "또 낙하산이냐?"라면서도 김동준에게 "준비해"라고 외쳤다.방송 후 김동준은 소속사를 통해 "'신사장 프로젝트'의 의미 있는 최종회에 특별하게 함께 할 수 있어서 너무 즐거웠다"며 "한석규 선배님과 함께 잠시나마 연기할 수 있어 너무 영광이었고 오래오래 좋은 추억으로 기억하겠다"고 소감을 전했다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr