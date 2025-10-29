가수 자두가 '싱어게인4'에 출연해 데뷔 시절의 속마음을 털어놨다.
지난 28일 방송된 JTBC '싱어게인-무명가수전 시즌4'에는 50호 가수로 자두가 등장했다. 오랜만에 방송에 모습을 드러낸 자두를 본 참가자들은 "연예인 보는 기분이었다", "저분이 여기 왜 나오셨을까"라며 놀라움을 감추지 못했다. 자두는 자신을 "나는 화해가 필요한 가수"라고 소개했다. 이에 진행자 이승기는 "모른 척하기에도 민망하다"며 반가워했다. 자두는 "사람과 싸운 건 아니다. 오늘 부르려는 노래와 사이가 멀어졌다. 그래서 용기를 내 이 자리에 섰다"고 설명했다.
그는 "사실 정말 로커가 되고 싶었다. 제 10대는 온통 '록'이었다. 밴드를 준비하던 중 '이 노래'를 받았는데, 록과 어울리지 않는다고 생각해 창피했다"고 털어놨다. 이어 "새로운 꿈이 하나 생겼다. '망하면 이 노래를 하지 않아도 되겠지. 우리 한번 잘 망해보자'는 생각이었는데, 결국 못 망해서 제가 망했다"고 고백했다.
자두는 "사실 무명인 적은 없었다. 하지만 내가 원하는 사람이 되지 못했다는 실패감이 있었다. 그래서 '자두' 두 글자를 들을 때마다 너무 싫었다"며 "이제는 그 미련했던 시절을 인정하고 나 자신을 리셋하고 싶었다. 다시 내 이름을 사랑하고 싶다"고 말했다.
이날 자두는 더 자두의 데뷔곡 '잘가'를 선곡해 무대에 올랐다. 자두는 특유의 맑고 개성 있는 음색으로 무대를 채웠고, 심사위원 전원의 '올 어게인'을 받아 2라운드 진출을 확정지었다.
무대를 본 규현은 "말도 안 된다. 죄송하지만 여기 나오신 건 반칙 같다. 오디션이라기보다 축하무대였다. 무대를 완전히 장악했다"고 감탄했다. 백지영은 "목소리가 지문이라는 말이 가장 잘 어울리는 가수다. 활동 당시부터 지금까지 이런 목소리는 듣지 못했다"고 평가했다.
임재범은 "20년 넘게 소리가 변하지 않았다"며 "다음에는 정말 하고 싶었던 장르의 노래를 들려줬으면 좋겠다"고 응원의 말을 건넸다.
