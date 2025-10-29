사진=이찬원 SNS

가수 이찬원이 음식점에서도 매력을 발산했다.이찬원은 지난 28일 자신의 인스타그램에 "보쌈+쌈떡+김치+무김치 조합은 진짜 늘 대성공입니다^^ 조만간 또 먹으러 갑니다"라는 문구와 함께 두 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 이찬원이 자신이 모델로 활동하고 있는 보쌈집에서 식사를 즐기고 있는 모습. 특히 이찬원은 고기를 집어든 채 여심을 녹이는 눈빛을 보여 눈길을 끌었다.한편 이찬원은 트롯 열풍 중심에 선 대표 가수이자 남다른 입담과 매끄러운 진행 실력으로 다수의 프로그램에서 활약 중인 만능 엔터테이너다. 뿐만 아니라 KBS2 예능 '신상출시 편스토랑'을 통해 발군의 요리 실력도 공개해 남자다운 매력을 드러냈다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr