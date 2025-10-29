/사진 = SNS 캡처

그룹 방탄소년단(BTS) 뷔가 전통과 현대가 어우러진 독창적인 패션으로 글로벌 무대에서 화제를 모았다.뷔는 지난 26일(현지시간) 미국 로스앤젤레스 파라마운트 스튜디오에서 열린 ‘2025 보그 월드: 할리우드(Vogue World: Hollywood)’ 행사에 참석했다.이날 뷔는 회색 롱코트에 전통 갓을 연상시키는 형태의 모자를 매치했으며, 허리에는 옥 장식이 달린 붉은색 노리개를 더해 포인트를 줬다. 세련된 실루엣 속에 고전미를 녹여낸 이 패션은 전통과 현대가 자연스럽게 어우러진 스타일로 글로벌 패션 관계자들의 주목을 받았다.뷔의 스타일은 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스(K-Pop: Demon Hunters)’의 매기 강 감독에게도 인상 깊게 다가왔다. 그는 자신의 SNS에 뷔의 모습을 공유하며 “BTS V = 사자보이즈 진우”라는 글을 남겼다. 뷔의 비주얼과 분위기를 애니메이션 속 캐릭터 ‘진우’에 빗댄 것.한편 방탄소년단은 내년 활동 재개를 준비 중이다. 미국 블룸버그 통신은 지난 26일 보도를 통해 BTS가 내년 전 세계 65회 공연과 함께 새 앨범 발매를 계획 중이라고 전했다. 이에 대해 소속사 빅히트뮤직은 “새 월드투어 일정과 규모는 아직 확정되지 않았다”고 밝혔다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr