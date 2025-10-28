사진=유튜브 '살롱드립'

'살롱드립' 김희선이 남편의 질투심에 미소를 지었다.28일 장도연이 진행하는 유튜브 예능 '살롱드립'에는 배우 김희선이 출연했다.이날 김희선은 임신, 출산으로 인한 6년 공백기에 대해 "아이 키우면서 TV를 보는데, 좋은 역 보면 샘이 나더라. 그때 남편을 원망하기도 했다. 망가진 내 모습이 남편과 아이 때문인 것 같고 그랬다"고 솔직하게 고백했다.김희선은 "'내가 저 역할 할 수도 있는데'라고 투덜거리면 남편은 그냥 날 투명 인간 취급했다. 그래야 자기 속도 편하다"고 이야기했다.6년 만에 '신의'로 복귀한 김희선은 "상대 배우가 이민호였다. 키스신도 있었다. 근사한 배우랑 로맨스를 찍었더니, 모니터링을 자처하던 남편이 TV를 끄더라. 일주일 후에 TV를 우연히 켰더니, 둘이 누워 있는 장면이 나왔다. 내가 복귀하니까 남편이 질투도 하는구나 싶더라"며 미소를 보였다.톱스타 엄마를 둔 딸의 반응을 묻자 김희선은 "아이가 해외에 있잖냐. 넷플릭스에 작품이 올라가니까, 주변에서 '너네 엄마다'라고 한다더라. 예전보다는 좋아하는 것 같다"며 뿌듯함을 드러냈다.김희선 딸 연아는 6세 무렵 영재 시험에서 만점을 받으며 화제가 됐고, 현재는 미국 LA에서 유학 중이다. 그는 "딸과 학교 남친 얘기를 한다. 딸이 첼로를 하는데, 짝남 오빠가 엘베 뒤에서 눌러줬다고 하더라. 옷을 어릴 때부터 골라줬더니 선택에 애를 먹더라. 중요한 날에 옷을 골라주는데, 점점 작아지더라. 남편은 눈을 질끈 감더라. 그냥 속바지 잘 입으라고 한다"고 현실적 부모 고충을 털어놨다."임신했을 당시 빼고는 일을 계속하고 싶었다"는 김희선은 육아 당시를 떠올리며 "아이 재우면 할 일이 없으니까, 홈쇼핑을 제일 많이 한 것 같다. 도깨비 방망이 같은 거부터 다 샀다. 나는 칙칙한데 홈쇼핑은 분위기가 밝으니까"라며 매료된 이유를 설명했다.김희선은 지난 2007년 3세 연상의 사업가 박주영 씨와 결혼했다. 그는 "남편이 술을 먹으면 애정 표현 너무 많이 해서 도망 다닌다"면서 부부 금슬을 자랑했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr