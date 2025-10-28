사진=유튜브 '인소커플'

사진=유튜브 '인소커플'

사진=유튜브 '인소커플'

사진=유튜브 '인소커플'

사진=유튜브 '인소커플'

사진=유튜브 '인소커플'

사진=유튜브 '인소커플'

배우 소이현이 고가의 피부 리프팅 시술을 고백했다.28일 유튜브 채널 '소이현 인교진 (INSO COUPLE)'에는 '여배우 피부 시술 정보 궁금하셨죠? 할리우드 뷰티 미용 전문가도 놀란 K-뷰티'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 소이현은 할리우드 뷰티 인플루언서 제이미에게 K-뷰티를 소개하고 체험했다.소이현은 할리우드에서도 인기인 K-뷰티의 위력을 강조하며 "기계도 중요하지만 선생님들 손도 중요하다"고 강조했다.최근 뜨고 있는 리프팅 시술 중 하나인 세르X를 받았다고 고백한 소이현은 "한 달 전에 받았는데 어떻냐. 통증 없고, 다운타임도 없더라"며 자신있게 미모를 뽐냈다. 소이현이 받은 리프팅 시술은 600샷 기준 약 100만원대로 알려졌다.소이현은 "40대라 자연스러운 리프팅을 원했다. 메이크업을 바로 할 수 있어서 여배우도 빠르게 받고 촬영장에 갈 수 있는 시술"이라고 만족감을 내비쳤다. 그러면서도 "줄기세포도 궁금하다"고 욕심을 보였다.제이미의 '뷰티 루틴' 질문에 소이현은 "매일 아침 기상 직후 빠르게 양치질 후 미네랄 소금물을 마신다. 이어 올리브오일에 생강즙을 섞어 마신다. 대사활동도 좋아지고 에너지도 생긴다"고 밝혔다.그러면서 "야간 루틴은 1일 1팩"이라며 "남편(인교진)이 배우인데, 저만큼 한다"고 폭로해 웃음을 전했다.제시카 알바, 킴 카다시안, 루비 로즈, 리아 미셸 등의 피부 미용을 전담하고 있는 제이미는 "할리우드에서는 샐러디 주스가 인기다. 피부 시술 중에는 색소침착, 여드름, 홍조, 탄력, 리프팅이 인기"라고 전했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr