사진=유튜브 예능 '살롱드립'

'살롱드립' 김희선이 연예인들만 가입하는 카페를 폭로했다.28일 장도연이 진행하는 유튜브 예능 '살롱드립'에는 배우 김희선이 출연했다.이날 김희선은 '연예인 비밀 카페' 활동을 고백했다. 사모임을 자주 한다는 그는 GD와의 친분을 묻자 "예전에 연예인 비밀 (다음)카페가 있었다. 방장이 연예인이라 인증받고 가입할 수 있는데, 거기 GD, 세븐도 있었다"고 밝혔다.비밀 카페에서 연예인끼리 소소한 이야기를 나눴다는 김희선은 "GD, 세븐을 그때 알게 됐다. 그때는 20대, 30대가 나이 차이가 많이 나는 줄 알았다. 그래서 세븐을 아들이라고 했는데"라며 흘러간 세월을 체감했다.이어 "그 안에서도 헤어지면 또 탈퇴한다 만다 난리였다. 얘네 내일 기사 나겠다 하면 기사 나더라"고 폭로해 눈길을 끌었다.김희선은 '리치 언니' 수식어에 대해 "이은지가 지어줬는데, 기대하는 것보다 작게 주면 욕을 먹는다"고 부담감을 내비쳤다. 실제로 결혼하는 스태프에게 "뭐 사줄까?"라고 예의상 물었다가, 대형 TV를 선물하기도 했다고.'밥이나 한잔해'에서 개인카드를 쓰며 플렉스했던 김희선은 "법카가 있는 줄 몰랐다. 개인카드 써야 되는 줄 알았다"면서 "마지막쯤에 작가들이 '개인카드 쓰셨어요?'라고 하는데 이것들이 알고 그런 거 같다"고 토로했다. 장도연은 "이용하기 좋은 언니네"라고 놀려 웃음을 선사했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr