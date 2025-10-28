/ 사진제공=tvN

배우 이정재가 '얄미운 사랑'을 선택한 이유를 밝혔다.28일 tvN 월화드라마 ‘얄미운 사랑’의 온라인 제작발표회가 열린 가운데 현장에는 연출을 맡은 김가람 감독과 배우 이정재, 임지연, 김지훈, 서지혜가 참석했다.'얄미운 사랑'은 초심을 잃은 국민 배우 임현준(이정재 분)와 정의 실현에 목매는 연예부 기자 위정신(임지연 분)의 디스 전쟁, 팩트 폭격, 편견 타파 드라마다. 하루가 멀다 하고 별의별 사건이 터지는 스펙터클한 연예계에 얄미운 악연으로 얽힌 톱스타와 연예부 기자의 이야기를 다룬다.이날 이정재는 자신의 캐릭터에 대해 "초심을 잃은 배우"라며 "초심을 잃었다기보다는 하고 싶은 역할이 너무 많은데 강필구라는 역할이 너무 큰 성공을 하는 바람에 강필구만 찾게 되는 딜레마에 빠진 배우"라고 설명했다.그러면서 넷플릭스 시리즈 '오징어 게임'에 이어 차기작으로 '얄미운 사랑'을 선택한 이유에 대해 이정재는 "첫 번째는 임지연이 저를 꽂아주셔서 너무 감사하게도 이런 훌륭한 작품에 참여하게 됐다"고 입을 열었다. 이어 그는 "두 번째로는 워낙 전작들이 무게가 있어서 이번에는 가볍고 발랄하고 재밌는 작품을 해보고 싶다고 생각하고 있었다. 마침 임지연 덕분에 기회가 와서 덥석 물게 됐다"고 전했다.tvN 새 월화드라마 ‘얄미운 사랑’은 오는 11월 3일(월) 저녁 8시 50분 첫 방송 된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr