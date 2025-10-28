사진=MBC에브리원

연예인들의 맛집·여행 예능이 일부 시청자들 사이에서 "연예인들만 호의호식하는 것 아니냐"는 비판을 받는 가운데 '위대한 가이드2.5-대다난 가이드'(이하 '대다난 가이드') 출연진이 프로그램에 만족감을 내비쳤다.28일 오후 MBC에브리원 '위대한 가이드2.5-대다난 가이드'(이하 '대다난 가이드') 제작발표회가 온라인으로 진행됐다. 이 자리에는 박명수·김대호·최다니엘·이무진·전소민·오마이걸 효정과 연출을 맡은 우탁우 PD가 참석했다. '대다난 가이드'는 '위대한 가이드3'로 먼 여정을 떠나기 전, 시청자도 쉽게 따라 해볼 수 있는 유쾌한 여행기를 보여주는 프로그램이다.'위대한 가이드'는 시즌 2 종영 후 약 3개월 만에 전 출연진이 다시 뭉쳤다. 이에 대해 박명수는 "조마조마했는데, 다행이다"라며 너스레를 떨었다. 또다시 출연을 결심한 이유에 관해 그는 "'위대한 가이드'를 통해 많은 걸 배웠다. 실제로 가보고 싶은 나라를 개인적으로 여행하기는 쉽지 않다. 스케줄도 있고 그렇다. 그런 가운데 일을 통해 여행 간다는 게 너무 행복하다"고 말했다.박명수는 "멤버들과 호흡도 너무 좋았다. 에브리원 부장님이 '말을 좀 줄이라, 네가 조용해야 재밌다'고 해서 이번엔 50%만 했다. 그랬더니 재밌다고 칭찬받았다"며 너스레를 떨었다. 또 "촬영하면서 행복했다. PD가 '반응이 좋아서 시즌이 계속 이어질 것 같다'고 했을 때 정말 기분이 좋았다. 다시 합류 제안을 받았을 때 흔쾌히 하겠다고 했다"고 덧붙였다.이무진은 "예전에는 본업 위주의 삶을 살았다. 시간이 나도 작업실로 가는 게 일상이었다. 그래서 지난 시즌 출연은 나에게 엄청난 일탈이자 용기였다"고 회상했다. 그는 "시즌이 끝나고 마치 꿈이 끝난 것처럼 허무했다. 다시 작업실로 돌아갔는데 아무것도 손에 잡히지 않더라. 그만큼 그때의 여행이 너무 즐거웠다"며 "기억이 너무 좋아서 이번 섭외를 간절히 기다렸다. 스튜디오 촬영이라도 꼭 함께하고 싶었다"고 말했다.전소민은 "친구와 함께 여행할 수 있다는 게 큰 메리트였다. 특히 최다니엘 씨가 출연한다는 걸 듣고, '내가 언제 다니엘이랑 여행을 가보겠나' 싶어 흥미를 느꼈다"고 밝혔다. 이어 "요즘 여행에 빠져 있던 시기였다. 그간 늘 같은 곳만 가거나 비슷한 패턴의 여행을 하던 중에 섭외받았다. 나를 깨부수고 새로운 걸 접할 좋은 기회라고 생각했다"고 밝혔다. 그러면서 "역시 가보니 친구도 있고, 분위기도 좋아서 너무 즐거웠다. 자유여행에 익숙했는데, 가이드가 있는 여행의 매력을 새롭게 느꼈다"고 웃어 보였다.오마이걸 효정은 "시즌 1 영국 여행의 기억이 정말 좋았다. 인생 최애 여행지라고 말할 정도로 모든 게 완벽했다. 그 추억 덕분에 시즌 2를 시청자 입장에서 보게 됐는데, 다시 여행이 너무 가고 싶더라. 그래서 이번 2.5 출연 제안을 받자마자 바로 하겠다고 했다"고 말했다. 이어 "김대호 오빠처럼 자연에 대한 갈망이 있는데, 그걸 풀 수 있을 것 같아서 함께 하기로 마음먹었다"고 설명했다.효정은 "영국 여행 때는 안정적이고 편안한 분위기였다면, 이번에는 훨씬 우당 탕탕하고 역동적이다. VCR을 보면서도 '내가 같이 가면 이렇게 될까?' 하는 궁금증이 있었는데, 실제로 너무 웃기고 즐거웠다"며 밝게 웃었다. 또 "백두산은 가까이에 있지만 막상 여행지로 떠올리진 못했는데, 이번 촬영을 계기로 직접 가보게 됐다. 아마 인생에서 가장 기억에 남는 순간이 될 것 같다"고 미소 지었다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr