‘할인광’은 방송인 황광희가 진행하는 웹 예능 콘텐츠로, 브랜드 직원들이 직접 할인 프레젠테이션을 발표하며 시청자에게 혜택을 제공하는 콘셉트의 프로그램이다.
이번 방송에서는 손상모 단백질 케어를 위한 ‘데미지?껌이지~팀’의 데미지 테라피 라인, 국내산 다시마와 김 PDRN 성분을 활용해 두피 탄력 케어를 강조한 ‘만능 다시마팀’의 알게 테라피 라인, 두피 피지·각질 등 유분 케어에 중점을 둔 ‘언더더씨팀’의 씨솔트 테라피 라인 등 세 팀이 프레젠테이션 경쟁을 펼쳤다.
현장에서는 제품을 직접 사용해 머릿결 개선과 두피 세정 효과를 테스트하며 효과를 입증하는 장면도 포함됐다.
해당 방송에서 소개된 ‘그로우어스 X 할인광’ 특별 혜택가는 그로우어스 공식 온라인몰을 통해 오는 11월 4일까지 7일간 제공된다.
해조류 업사이클링 원료를 활용한 퍼퓸 핸드크림은 한정 수량으로 3,000원에 판매되며, 그 외 전 제품은 8,800원에 제공된다.
또한 프로모션 기간 중 헤어제품을 5개 이상 구매할 경우, 원하는 제품 1개를 100원에 추가 구매할 수 있는 ‘5+1’ 100원 딜도 함께 운영된다.
해당 기간 중 판매 금액의 일부는 사회공헌 활동의 일환으로 관련 기관에 기부될 예정이다.
이번 할인 행사에는 그로우어스의 전 제품이 포함된다. 올리브영 등에서 판매 1위를 기록한 ‘데미지 테라피 노워시 트리트먼트 EX’, ‘데미지 테라피 샴푸 EX’, 김 PDRN 성분이 새롭게 함유된 ‘알게 테라피 미네랄 샴푸’, 24시간 유분 케어 효과를 강조한 ‘씨솔트 테라피 샴푸 EX’ 등 주요 제품 전 라인업이 해당된다.
그로우어스 관계자는 “이번 할인광 프로모션으로 그로우어스 전 제품을 소비자에게 각인시킬 좋은 기회”라며 “헤어 고민에 맞는 다양한 제품들을 합리적인 가격에 직접 경험해보시길 바란다”고 말했다.
‘할인광’ 그로우어스 편은 10월 29일 수요일 오후 6시 30분, 유튜브 채널 ‘솔코 스테이지’를 통해 공개된다.
텐아시아 뉴스룸 news@tenasia.co.kr
이번 방송에서는 손상모 단백질 케어를 위한 ‘데미지?껌이지~팀’의 데미지 테라피 라인, 국내산 다시마와 김 PDRN 성분을 활용해 두피 탄력 케어를 강조한 ‘만능 다시마팀’의 알게 테라피 라인, 두피 피지·각질 등 유분 케어에 중점을 둔 ‘언더더씨팀’의 씨솔트 테라피 라인 등 세 팀이 프레젠테이션 경쟁을 펼쳤다.
현장에서는 제품을 직접 사용해 머릿결 개선과 두피 세정 효과를 테스트하며 효과를 입증하는 장면도 포함됐다.
해당 방송에서 소개된 ‘그로우어스 X 할인광’ 특별 혜택가는 그로우어스 공식 온라인몰을 통해 오는 11월 4일까지 7일간 제공된다.
해조류 업사이클링 원료를 활용한 퍼퓸 핸드크림은 한정 수량으로 3,000원에 판매되며, 그 외 전 제품은 8,800원에 제공된다.
또한 프로모션 기간 중 헤어제품을 5개 이상 구매할 경우, 원하는 제품 1개를 100원에 추가 구매할 수 있는 ‘5+1’ 100원 딜도 함께 운영된다.
해당 기간 중 판매 금액의 일부는 사회공헌 활동의 일환으로 관련 기관에 기부될 예정이다.
이번 할인 행사에는 그로우어스의 전 제품이 포함된다. 올리브영 등에서 판매 1위를 기록한 ‘데미지 테라피 노워시 트리트먼트 EX’, ‘데미지 테라피 샴푸 EX’, 김 PDRN 성분이 새롭게 함유된 ‘알게 테라피 미네랄 샴푸’, 24시간 유분 케어 효과를 강조한 ‘씨솔트 테라피 샴푸 EX’ 등 주요 제품 전 라인업이 해당된다.
그로우어스 관계자는 “이번 할인광 프로모션으로 그로우어스 전 제품을 소비자에게 각인시킬 좋은 기회”라며 “헤어 고민에 맞는 다양한 제품들을 합리적인 가격에 직접 경험해보시길 바란다”고 말했다.
‘할인광’ 그로우어스 편은 10월 29일 수요일 오후 6시 30분, 유튜브 채널 ‘솔코 스테이지’를 통해 공개된다.
텐아시아 뉴스룸 news@tenasia.co.kr
ADVERTISEMENT
© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT