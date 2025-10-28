사진=텐아시아DB

배우 최우식이 드라마 '우주메리미'에서 정소민과의 로맨스로 시청자들의 마음을 사로잡고 있다. 앞서 배우 김다미, 박보영과의 멜로 연기로 호평받았던 그는 이번 작품을 통해 또 한 번 최우식 표 로맨스를 보여주며 '멜로 장인' 타이틀을 굳혔다.SBS 드라마 '우주메리미'는 50억 최고급 신혼집 경품을 사수하려는 두 남녀의 달달살벌한 90일간의 위장 신혼기를 그린 작품이다. 최우식은 대한민국 최초의 제과점 명순당 4대 독자이자 전도유망한 마케팅 팀장 김우주 역을 맡았다.극 중 최우식은 무뚝뚝한 김우주가 점차 유메리에게 마음을 열어가는 과정을 설득력 있게 그려냈다. 특히 지난 25일 방송된 '우주메리미' 6회에서는 메리를 향한 자신의 감정을 자각한 우주가 고백을 결심하며 본격적인 로맨스의 시작을 알렸다.첫 방송 시청률 5.6%로 출발한 '우주메리미'는 6회에서 9.7%의 자체 최고 시청률(닐슨코리아 기준)을 기록, 동시간대 1위를 차지하며 큰 사랑을 받고 있다. 일부 시청자들은 "역시 최우식은 멜로가 체질이다", "최우식 표 로맨스는 이제 믿고 본다", "정소민과의 케미가 너무 좋다" 등의 반응을 보였다.최우식은 지난 2월 공개된 넷플릭스 드라마 '멜로무비'에서도 박보영과 로맨스를 그리며 호평받았다. '멜로무비'는 사랑과 꿈 사이에서 방황하는 청춘들이 서로를 발견하고 영감이 되어주며 각자의 트라우마를 이겨내는 과정을 그린 작품. 당시 김무비(박보영 분)에게 서서히 빠져드는 캐릭터 고겸을 연기한 최우식은 "보는 내내 마음이 몽글몽글해진다"는 평을 얻었다.또 그는 2022년 방영된 SBS 드라마 '그해 우리는'에서 배우 김다미와 호흡을 맞추며 완벽한 케미를 보여준 바 있다. '그 해 우리는'은 헤어진 연인이 고등학교 시절 촬영한 다큐멘터리의 인기로 강제 소환되면서 펼쳐지는 청춘들의 첫사랑 역주행 로맨스. 최웅 역을 맡은 최우식은 김다미와 완벽한 얼굴합을 보여주며 큰 사랑을 받았다.김헌식 대중문화 평론가는 텐아시아에 "최우식은 우리 주변에 있을 법한 현실감과 순수함, 진정성을 섬세하게 그려낸다. 그것이 최우식 표 멜로가 시청자들에게 통하는 이유"라고 설명했다. 이어 김 평론가는 "최우식처럼 현실감 있는 멜로를 연기할 수 있는 남자 배우가 그렇게 많지 않다. 매번 시청자들의 설렘을 유발하는 최우식은 현재 멜로 장르에서 독보적인 존재감을 드러내고 있다"고 덧붙였다.다만 최우식의 출연작이 로맨스로 국한되는 것이 아니냐는 우려의 시선도 있다. 이에 대해 한 방송 관계자는 "로맨스에서 강점을 보여온 것은 사실이지만 최우식은 장르 불문 탄탄한 연기 내공을 지닌 배우다. 앞으로 어떤 변신을 보여줄지 기대된다"고 말했다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr