사진=텐아시아DB

그룹 세븐틴의 멤버 도겸이 비 오는 날 감성 듀엣 부르고 싶은 남자 가수 1위를 차지했다.텐아시아는 지난 20일부터 26일까지 '비 오는 날 감성 듀엣 부르고 싶은 남자 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행했다.1위는 도겸이다. 도겸이 속한 세븐틴은 지난달 27일과 28일 홍콩 카이탁 스타디움에서 'SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_] IN HONG KONG'을 개최했다. 또 하이브에 따르면 지난 11일(현지시간) 개막한 'SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_] THE CITY IN LOS ANGELES'(이하 세븐틴 더 시티 LA)가 19일 성황리에 막을 내렸다. '더 시티 프로젝트'는 아티스트의 콘서트 전후로 도시 곳곳에서 다양한 즐길 거리와 이벤트를 진행해 새로운 팬 경험을 제공하는 '도시형 콘서트 플레이파크'다.2위에는 가수 하성운이 이름을 올렸다. 하성운은 지난달 28일 서울 마포구 한강난지공원 젊음의광장에서 '아시아 탑 아티스트 페스티벌 2025' 무대에 올랐다. 또 그는 지난 20일 서울 강남구 엘리에나호텔에서 열린 Mnet '스틸하트클럽' 제작발표회에 참석해 "대중의 마음을 사로잡는 게 먼저다. 어떻게 임하느냐가 중요한 것 같다. 절실함과 성실함이 있어야 자신의 매력이 제대로 나타날 거라고 생각한다"고 소신을 밝힌 바 있다.3위는 그룹 더보이즈의 멤버 주연이 차지했다. 소속사 원헌드레드에 따르면 더보이즈는 11월 22일 중국 청두에서 '더보이즈 차이나 팬미팅 인 청두'(THE BOYZ CHINA FANMEETING in Chengdu)를 개최한다. 이번 행사는 더보이즈의 데뷔 후 첫 중국 팬미팅이다. 이들은 청두 공연을 시작으로 중국 내 다양한 지역 팬들과 만날 예정이다.현재 탑텐 텐아시아 홈페이지에서는 '다가오는 겨울, 함께 방어회 먹으러 가고 싶은 남자 가수는?', '다가오는 겨울, 함께 방어회 먹으러 가고 싶은 여자 가수는?', '다가오는 겨울, 함께 방어회 먹으러 가고 싶은 남자 트로트 가수는?', '다가오는 겨울, 함께 방어회 먹으러 가고 싶은 여자 트로트 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행하고 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr