사진=도경완 SNS

사진=도경완 SNS

도경완 아나운서가 행복한 근황을 전했다.도 아나운서는 지난 27일 자신의 인스타그램에 '여친', '데이트'라는 해시태그와 함께 한 장의 사진을 올렸다.공개된 사진 속에는 도 아나운서가 딸 하영 양과 함께 인생 네컷을 찍고 있는 모습. 특히 부녀는 입맞춤부터 손하트까지 다정한 분위기를 보여 눈길을 끌었다.한편 도 아나운서는 가수 장윤정과 2013년 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다. 이들 부부는 ENA 예능 '내 아이의 사생활'에 출연하며 두 남매의 일상을 관찰하고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr