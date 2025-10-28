사진=가수 비비 SNS

가수 비비가 자유분방한 매력을 다시 한번 드러냈다.27일 비비는 자신의 SNS를 통해 비키니 차림의 사진을 공개했다. 사진 속 비비는 자연스러운 표정으로 여유로운 분위기를 연출했다. 과감한 포즈와 자신감 넘치는 제스처로 특유의 에너지를 보여줬다.화장을 거의 하지 않은 민낯에도 세련된 분위기가 느껴졌다. 비비는 꾸밈없는 모습으로도 독보적인 존재감을 드러냈다.팬들은 "민낯도 섹시해", "화끈하다", "이 정도면 예술", "꾸밈없음이 곧 힙함" 등의 반응을 보이며 열띤 호응을 보냈다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr