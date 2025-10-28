/ 사진=텐아시아DB

/ 사진=MBC 시골마을 이장우2

웹툰 작가 기안84가 절친 이장우의 결혼식에서 축가를 부르고 싶다고 밝힌다.MBC '시골마을 이장우2'에는 배우 이장우를 도울 ‘어벤져스 군단’이 총출동한다. 웹툰 작가 겸 방송인 기안84를 비롯해 배우 이주승, 방송인 홍석천 그리고 ‘흑백요리사’에서 이모카세 1호로 이름을 알린 김미령 셰프가 출연을 예고했다.28일 방송에서는 이장우가 친한 동생 배우 이주승을 강화도로 초대한 에피소드가 공개된다. 둘은 이장우와의 케미가 돋보였던 강화도 이웃 ‘리치 형님’과 함께 중하 새우잡이를 위해 거친 항해를 떠난다. 뱃일이 끝난 뒤 이장우와 이주승은 직접 잡은 해산물로 맛깔난 요리를 선보일 예정이다. 또 소문난 축지법 고수인 이주승은 볼음도 순무김치 명인의 사족보행 영상을 보고서는 축지법과 사족보행을 결합한 새로운 운동법을 공개한다.또, ‘이모카세 1호’로 이름을 알린 김미령 셰프에게 손맛 비법을 배우고, 강화도 보물 레시피를 업그레이드하는 과정이 나온다. 여기에 이장우와 찐친인 방송인 홍석천도 함께해 응원을 더한다.이어, 올해 11월 결혼을 앞둔 이장우는 절친한 형인 기안84를 찾아간다. 이장우는 특별한 결혼식을 위해 절친한 형 기안84에게 사회를 부탁했지만, 기안84의 생각은 달랐다. 이날 만난 두 사람은 결혼식에서 역할을 두고 서로 다른 의견을 펼쳤다. 기안84는 사회보다는 축가를 부르고 싶다는 의견을 피력한 것. 기안84는 즉석에서 선곡과 함께 노래 실력을 발휘해 촬영 현장이 후끈 달아올랐다는 후문이다.한편, '시골마을 이장우2' 4회는 오늘(28일) 화요일 밤 9시에 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr